Previsão aponta para mais três dias de chuva em Goiânia; veja quais

Após esse período, estado deverá entrar em período mais seco

Davi Galvão - 27 de abril de 2025

Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto Portal 6)

Goiânia deve enfrentar, ao menos, mais três dias de chuva ao longo da próxima semana. As informações do portal ClimaTempo, consultadas neste domingo (27), apontam que as precipitações se concentram até terça-feira (29).

As temperaturas devem variar, nos próximos dias, entre 18°C e 33°C. A probabilidade de chuva ainda é alta no início da semana, superando os 75% em alguns momentos.

Esta segunda-feira (28) deve registrar o maior volume de água da semana. A expectativa é de chuvas pela manhã e à tarde, com 85% de probabilidade, além de risco de temporal e noite chuvosa.

Já na terça-feira (29), o cenário ainda é de instabilidade, com chuva prevista a partir do fim da manhã e durante a tarde e noite. A chance de precipitação é de 79%.

A partir de quarta-feira (30), a previsão indica melhora no tempo. Embora o dia seja de muitas nuvens e períodos de céu nublado, a chance de chuva cai para 46%, e a tendência é de que não haja precipitações significativas.

Quinta-feira (1º) e sexta-feira (02) seguem com sol, algumas nuvens e temperaturas agradáveis, sem previsão de chuva.

O tempo firme deve predominar também no sábado (03) e domingo (04), com dias de sol e, no máximo, poucas nuvens à tarde.

A próxima semana, entre os dias 05 e 11 de maio, deve ser de predomínio de sol, com aumento de nuvens apenas no fim das tardes e noites, mas sem chuva. As manhãs serão marcadas por névoa ou nevoeiro, principalmente entre quarta (07) e domingo (11).