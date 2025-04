Cliente é pega de surpresa ao perceber que bar cobrou R$ 17, 6 mil por bebida: “eu nem tenho tanto dinheiro”

O que acertou sua cabeça no outro dia estava longe de ser só uma ressaca

Anna Júlia Steckelberg - 29 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Imagina ir ao bar, pedir uma bebida baratinha para socializar com os amigos, e no dia seguinte descobrir que o seu extrato bancário virou um verdadeiro filme de terror.

Foi exatamente isso que aconteceu com uma jovem norte-americana identificada apenas como Lucy, que usou seu perfil no TikTok para relatar o susto: ela foi cobrada em nada menos que US$ 3.014 (cerca de R$ 17.600) por uma bebida que custava apenas US$ 3,14 (o equivalente a R$ 18,43).

Cliente é pega de surpresa ao perceber que bar cobrou R$ 17, 6 mil por bebida: “eu nem tenho tanto dinheiro”

No vídeo, que já ultrapassa 58 mil visualizações, Lucy compartilha a reação de incredulidade ao conferir o extrato bancário. “A minha cara quando vi que o bar onde peguei uma bebida e saí me cobrou… juro… US$ 3.014”, escreveu, chocada.

O valor astronômico foi detectado apenas no dia seguinte, quando o estrago já estava feito: sua conta entrou no vermelho. “Tipo, eu nem tenho tanto dinheiro lá”, desabafou.

O incidente logo virou assunto entre os seguidores e chamou a atenção até de veículos como o Daily Dot. Apesar de não revelar o nome nem a localização do estabelecimento, Lucy relatou que tentou contato com o bar para resolver a situação. Porém, a conversa com o responsável parece ter sido tão frustrante quanto a cobrança.

Segundo ela, o atendente agiu como se a situação fosse normal e demonstrou irritação por ela ter procurado o banco primeiro. “Ele queria as informações do meu cartão para me reembolsar, mas nem sequer pediu desculpas direito”, contou.

Nos comentários do vídeo, internautas se solidarizaram e compartilharam histórias semelhantes. “Minha conta nem teria saldo pra isso”, disse uma seguidora. Outro lembrou: “Quando eu trabalhava numa farmácia, um cliente foi cobrado acidentalmente em US$ 16 mil”.

O caso de Lucy acende um alerta: sempre vale a pena conferir o extrato bancário após uma saída — mesmo quando tudo parece ter sido só mais uma rodada inocente com os amigos. Afinal, ninguém quer uma ressaca de R$ 17 mil no dia seguinte.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!