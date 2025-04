Do Vivian Parque ao Petit Trianon: veja os locais que a Prefeitura de Anápolis destinou para construção de moradias do programa Construindo Sonhos

Lista consta no projeto de lei enviado pelo prefeito Márcio Corrêa à Câmara Municipal

Isabella Valverde - 29 de abril de 2025

Novo Centro Administrativo de Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Anápolis disponibilizou 35 áreas públicas, distribuídas em 17 locais da cidade, para a execução do Construindo Sonhos, programa voltado à construção de moradias populares.

A relação dessas áreas consta no projeto de lei que institui o programa, já enviado pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) para votação na Câmara Municipal.

Esses terrenos serão incluídos em um edital de chamamento público, por meio do qual empresas da construção civil poderão se credenciar.

Conforme o texto do programa, as interessadas deverão apresentar propostas e projetos para a edificação dos empreendimentos habitacionais.

As áreas abrangem desde bairros tradicionais, como Adriana Parque, Paraíso e Vivian Parque, até regiões anexas a empreendimentos mais recentes e luxuosos, como o Petit Trianon.

Após a definição das construtoras, o programa Construindo Sonhos deverá abrir um novo chamamento, desta vez para selecionar as famílias que terão acesso aos imóveis com entrada gratuita, isenção de taxas e financiamento facilitado, dentro das regras do programa Minha Casa, Minha Vida.

Confira os locais incluídos no programa:

– Adriana Parque

– Flor do Cerrado

– Jardim dos Ipês

– Jardim Palmares

– Paraíso

– Parque Residencial das Flores

– Portal do Cerrado

– Residencial Ana Caroline

– Residencial Arco Íris – Setor Sul

– Residencial Campos do Jordão

– Residencial Cerejeiras

– Residencial Cidade Industrial

– Residencial Petit Trianon

– Residencial Verona

– Residencial Veneza

– Vida Nova

– Vivian Parque

