Pista no viaduto do Recanto do Sol já está liberada para motoristas

Primeira etapa da liberação segue o planejamento, que agora deve passar para a fase final

Thiago Alonso - 17 de julho de 2025

Viaduto do Recanto do Sol foi liberado. (Foto: Reprodução)

Motoristas que passaram pela região do Recanto do Sol na manhã desta quinta-feira (17), se depararam com uma novidade: o novo viaduto livre para circulação.

Conforme é possível ver em imagens obtidas pelo Portal 6, a via segue em pleno funcionamento e sem muitos percalços.

A liberação ocorre de acordo com o anunciado pelo secretário municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Thiago de Sá, que havia previsto a inauguração para o mês de julho.

Apesar disso, homens e maquinários seguem atuando na lateral da pista, dando continuidade à construção, que deve ser entregue por completo, de fato, em agosto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!