Prepare o coração, porque essa lista veio direto do tempo onde tablets e celulares não existiam nem em sonho

Anna Júlia Steckelberg - 30 de abril de 2025

Se você nasceu antes do Wi-Fi e sobreviveu à internet discada, sabe bem que a diversão nos anos 80 era raiz. Nada de tablets, aplicativos ou vídeos com 10 milhões de views — a gente fazia a festa com brinquedos movidos a pilha, imaginação e, às vezes, até um pouco de frustração.

Então prepara o coração (e a memória afetiva), porque vamos relembrar 6 brinquedos icônicos dos anos 80 que moldaram uma geração inteira — mas que hoje as crianças nem fazem ideia do que sejam. Vem com a gente nessa viagem no tempo!

6 brinquedos dos anos 80 que marcaram toda uma geração e hoje as crianças nem conhecem:

1. Falcon

Com cara de bravo, barba bem feita e músculos de plástico, o Falcon era o herói de todo tapete da sala. Missões perigosas? Resgates em terrenos imaginários? Lutas contra vilões invisíveis? Ele fazia tudo — geralmente antes do almoço.

Quem não teve o original, talvez tenha brincado com os Comandos em Ação, uma versão mais enxuta, mas que também garantiu muitas aventuras épicas entre o sofá e o pé da estante.

2. Pense Bem

Antes do seu primeiro notebook, houve o Pense Bem. Lançado em 1987, ele parecia um laptop, mas era mais uma espécie de “Siri” de 8 bits com livrinhos de perguntas.

Você lia o enunciado, escolhia a resposta e esperava a sabedoria robótica decidir seu destino com um som eletrônico inconfundível. Se errasse, era aquele “biiiiip” de decepção. Se acertasse, dava vontade de levantar e comemorar igual gol na final da Copa.

3. Lu Patinadora

“Lá, lé, li, ló… Lu Patinadora!” — Se você cantarolou isso, parabéns: sua certidão de nascimento te entregou.

Com roupa rosa choque, capacete amarelo e um andar desengonçado que mais parecia uma festa de aniversário no corredor de casa, a Lu era o símbolo do girl power dos anos 80. Pena que as pilhas acabavam sempre na melhor parte do show…

4. Playmobil vs Lego

Se hoje existe Marvel x DC, nos anos 80 a rivalidade era Playmobil x Lego. Os fãs de Playmobil preferiam os kits prontos: piratas, circo, castelos — tudo vinha montadinho, era só partir pra ação.

Já os devotos do Lego queriam liberdade criativa total. Montavam castelos, naves espaciais e até o próprio irmão se deixasse. Só tinham que tomar cuidado: aquelas peças no chão eram armadilhas piores que as do Tom e Jerry.

5. Genius

Quatro botões, quatro cores e um objetivo simples: repetir a sequência que piscava. O Genius era o terror das crianças ansiosas. A cada rodada, mais difícil, mais rápido, mais pressão. Era tipo um vestibular da memória infantil.

E quando você errava no último segundo? O coração até doía. Mas no fundo, a gente adorava o desafio. Afinal, não era todo dia que dava pra se sentir um hacker só com luzinhas e sons eletrônicos.

6. Aquaplay

Acabaram as pilhas? Sem problema: entrava em cena o Aquaplay, o mais zen dos brinquedos dos anos 80.

Era só apertar o botão, controlar a pressão e torcer para as argolinhas acertarem os pinos. Tudo em câmera lenta. Tudo sem garantia de sucesso. Mas quando acertava… ah, era como ganhar um prêmio invisível de habilidade e persistência!

