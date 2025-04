Após ‘rompimento’ de sociedade, empresário derruba portão da casa do filho em Aparecida de Goiânia

Equipe policial chegou a se dirigir ao local, mas suspeito já havia evadido

Thiago Alonso - 30 de abril de 2025

Imagens de segurança registraram o ocorrido. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, acionou a Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (29), após o próprio pai derrubar o portão da casa dele com uma caminhonete, em Aparecida de Goiânia.

Chegando ao local, os policiais se depararam com o portão de fato já caído e a vítima sozinha em casa, uma vez que o suposto autor já havia fugido do endereço.

Quando questionado sobre o ocorrido, a vítima contou que é sócia do pai, mas que eles se envolveram em uma discussão na empresa e decidiram romper a sociedade.

Em um episódio anterior, o filho chegou a derrubar o próprio pai no chão, causando um ferimento na cabeça, sendo que nesta terça-feira (29), ele decidiu revidar.

Alterado e com sinais de embriaguez, o suspeito, de 46 anos, teria invadido a residência do jovem com uma caminhonete e derrubado o portão.

A vítima foi orientada a registrar o caso em uma delegacia da Polícia Civil (PC), a fim de dar continuidade na ocorrência.

