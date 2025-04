Reforma administrativa de Márcio Corrêa institui 11 secretarias na Prefeitura de Anápolis

Nomes e competências de algumas pastas, no entanto, seguem desenho semelhante ao da gestão passada

Samuel Leão - 30 de abril de 2025

Márcio Corrêa é prefeito de Anápolis pelo PL. (Foto: Paulo de Tarso)

Demorou, mas realmente vai sair a reforma administrativa da gestão Márcio Corrêa.

Rápidas teve acesso à minuta do texto final que será votado pelos vereadores na Câmara Municipal nesta quarta-feira (30).

O documento formaliza a instituição de órgãos de governo e de 11 secretarias (veja lista a seguir), além das três autarquias já existentes (Agência Reguladora Municipal – ARM, Instituto de Seguridade Social de Anápolis – ISSA e Companhia Municipal de Trânsito e Transportes – CMTT).

Os nomes e competências de algumas pastas seguem desenho semelhante ao da gestão passada. Fica extinta a Secretaria de Integração, que foi desintegrada para criar as pastas de Esporte e de Cultura e Turismo.

A Prefeitura de Anápolis ganha também no redesenho a Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação (esta última estava no guarda-chuva da Comunicação).

– Secretaria Municipal de Governo;

– Secretaria Municipal de Economia;

– Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação;

– Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais;

– Secretaria Municipal de Saúde;

– Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente;

– Secretaria Municipal de Comunicação;

– Secretaria Municipal de Educação;

– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;

– Secretaria Municipal de Esporte;

– Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura.

Caiado agradece condução de Amilton Filho na CCJ

Chamou atenção de quem esteve no evento de entrega de casas da Agência Goiana de Habitação (Agehab) o agradecimento feito por Ronaldo Caiado (UB) a Amilton Filho (MDB) pela condução do deputado na Presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

O governador afirmou que o parlamentar tem conseguido dar celeridade aos projetos enviados pelo Palácio Pedro Ludovico.

Roberto Naves continua no comando do Republicanos em Goiás

Mesmo com o desempenho pífio do Republicanos em Goiás no último pleito, o Republicanos deve continuar sob o comando do ex-prefeito de Anápolis, Roberto Naves.

A informação foi confirmada pelo presidente nacional, Marcos Pereira, que descartou federação com o PSDB.

Loira do Bronze está chamando atenção em condomínio

Uma ‘loira do bronze’ que atua em Goiânia, mas que ainda acredita ser rainha em Anápolis virou assunto em grupos privados de moradores de um condomínio localizado às margens da BR-153.

Ela, que alegava ser pobre, adquiriu recentemente uma casa de R$ 1,7 milhão no residencial.

TRE alerta para regularização dos títulos de eleitor de 250 mil goianos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alerta que mais de 250 mil eleitores goianos ainda não regularizaram o título e podem ficar impedidos de votar. O prazo para resolver pendências termina em 19 de maio.

A maioria dos títulos irregulares pertence a homens (58%) com baixa escolaridade, e jovens entre 25 e 29 anos lideram os casos. O título é cancelado após três ausências consecutivas sem justificativa nem pagamento de multa.

Vigilância Sanitária de Anápolis comemora vitória, mas ainda espera melhoria nas condições de trabalho

Após uma reunião com o prefeito Márcio Corrêa (PL), servidores da Vigilância Sanitária de Anápolis conseguiram atualizar a jornada de trabalho para 40 horas.

Esse era pedido antigo da categoria, que ainda pleiteia o fornecimento de carros oficiais para melhorias das condições de trabalho.

CPE forma 39 novos policiais de elite em Uruaçu

Nesta quarta-feira (30), a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Uruaçu, no norte goiano, promove a formatura de mais 39 agentes de elite para Polícia Militar de Goiás.

Após a solenidade, todos eles estarão aptos a atuar no mesmo agrupamento pelo estado.

Nota Zero

Para o Supermercado Bretas, que foi flagrado realizando a remarcação do prazo de validade de carnes na loja de Anápolis.

Nota 10

Para o Secretário de Saúde do Estado de Goiás, Rasível Santos, que enfim resolveu ver in loco a situação de superlotação do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HEANA). A visita era uma cobrança antiga do deputado e ex-prefeito Antônio Gomide (PT).