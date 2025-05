Vocalista do Coldplay fará show em festival às vésperas da COP30, em Belém

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, irá se apresentar no festival Global Citizen: Amazônia, que ocorre no dia 1° de novembro, em Belém. Anitta, Seu Jorge e Gaby Amarantos também participarão do evento.

O objetivo do festival -que também conta com palestras de ativistas e líderes locais, como o cacique – é mobilizar US$ 1 bilhão (R$ 5,66 bilhões, na cotação atual) para os esforços de preservação da floresta amazônica.

O evento vai acontecer no Mangueirão, no fim de semana que antecede a chegada de líderes globais para a COP30, a Conferência das Nações Unidas Sobre as Mudanças Climáticas.

“À medida que avançamos rumo à COP30 em Belém, estar ao lado da Global Citizen no Brasil nos ajuda a dar visibilidade às nossas histórias, nossas lutas e nossas soluções”, afirmou o cacique em comunicado à imprensa.

“Trabalhar lado a lado neste festival pode nos ajudar a mudar o rumo do planeta, mostrando que proteger a floresta e respeitar seus guardiões é o caminho para um futuro possível”, conclui.

Os ingressos serão destinados a moradores de Belém e do estado do Pará. Segundo a instituição, o festival será um dos eventos em grande escala mais sustentáveis da América do Sul.

O palco será alimentado por bateria recarregável com energia solar, as embalagens serão compostáveis e biodegradáveis e o evento terá uma estratégia de redução de emissões de carbono, entre outras iniciativas.

Os ingressos podem ser conquistados ao cumprir ações no aplicativo ou site Global Citizen, ou enviando uma mensagem de texto para +55 (11) 4040-7099.

Para pessoas sem acesso ao celular ou à internet, eles podem ser conquistados através de projetos voluntários na região de Belém, como plantio de árvores ou limpeza da marginal de rios. O acesso aos ingressos para pessoas em áreas remotas e vulneráveis será feito em parceria com organizações indígenas ou comunitárias de toda a Amazônia.