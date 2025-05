99Food abre cadastros para restaurantes da Grande Goiânia e Anápolis prometendo ‘zero taxa’

Processo é feito exclusivamente pela internet e a isenção aos fornecedores tem prazo determinado

Paulo Roberto Belém - 01 de maio de 2025

Captação dos fornecedores de comida é o ato que precede a liberação do 99Food (Foto: Divulgação)

Nunca se pediu tanto delivery e uma gigante da tecnologia, a 99, chega em Goiás com a sua modalidade de entrega de comida, a 99Food. O cadastro de estabelecimentos já está aberto para as cidades de Goiânia e Anápolis, que não sofrerão cobrança de comissão e mensalidade.

Para realizar o processo, é preciso acessar o site da plataforma, clicando aqui, e preencher o que for pedido de informações. Sendo habilitados, os estabelecimentos receberão um aviso com 30 dias de antecedência ao início da operação.

Quando puder ser operado, serão duas categorias possíveis aos restaurantes: Full Service – quando a 99Food cuida de todo o processo, com taxa de entrega fixa conforme a distância; e Marketplace – situação em que o restaurante recebe pedidos via 99Food, mas faz a entrega por conta própria, sendo autônomo pelo processo.

A captação dos fornecedores de comida é o ato que precede a liberação da ferramenta para os usuários do 99 que fazem o uso do aplicativo, até então, para solicitar corridas via veículos de transporte de passageiros.

Sobre a isenção das taxas de administração, a 99 sustenta que os custos excluem muitos estabelecimentos desse sistema que traz comodidade à população e gera renda a milhares de motociclistas.

A empresa diz que a não cobrança é inédita no Brasil e que isso resulta em preços mais justos para os clientes. A isenção para os restaurantes é programada e durará por 24 meses a partir do momento em que se cadastrarem.

