Ruan Monyel - 01 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Amantes da Cozinha)

Feijão é um dos alimentos mais tradicionais da culinária brasileira, mas os gases são quase inevitáveis ao come-lo, dando muito desconforto abdominal.

Presente em praticamente todas as mesas do país, ele é saboroso, nutritivo e combina com tudo: arroz, farofa, couve, ovo frito e até mesmo uma boa carne de panela.

Muita gente acredita que esse efeito dos gases é inevitável, mas a verdade é que existe um modo de preparo que reduz drasticamente esse problema.

Com quantos você descobriu que para não ter gases com feijão precisa cozinhar ele assim?

Muitas pessoas convivem com a ideia de que o feijão “dá gases e pronto”, como se fosse algo impossível de evitar ao comer o grão.

O problema está nos oligossacarídeos, açúcares complexos que o nosso organismo tem dificuldade em digerir, gerando fermentação no intestino.

Mas afinal, como preparar o feijão do jeito certo para evitar esse incômodo? A técnica é simples e está ao alcance de todos nós.

Antes de cozinhar, deixe o feijão de molho por pelo menos 8 a 12 horas, trocando a água ao menos uma vez nesse intervalo. Esse processo ajuda a eliminar boa parte dos compostos responsáveis pelos gases

Na hora do cozimento, o ideal é descartar a água do molho e cozinhar os grãos em água nova, sem reutilizar a anterior.

Outra dica valiosa é adicionar uma folha de louro ou uma pitada de cominho durante o cozimento, pois esses ingredientes ajudam na digestão e também reduzem a formação de gases.

Além disso, é importante garantir que o feijão esteja bem cozidos, afinal, grãos duros são ainda mais difíceis de digerir e podem aumentar o desconforto abdominal.

Seguindo essas dicas simples, seu feijão continua saboroso e ainda mais leve para o organismo, tornando as refeições ainda mais prazerosas.

