Influenciador é investigado por extorquir autoridades de Anápolis

Provas consideradas robustas estão nas mãos dos investigadores

Samuel Leão - 01 de maio de 2025

Delegacia-Geral da Polícia Civil, no Centro de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Rápidas apurou que avançaram, nos últimos dias, as investigações contra um influenciador de Anápolis.

Segundo fontes ligadas ao caso, ele é acusado de extorquir autoridades públicas da cidade, usando a suposta influência nas redes sociais.

As vítimas procuraram a polícia e relataram terem recebido também ameaças.

O procedimento corre sob sigilo, mas informações apuradas pela coluna indicam que já há provas consideradas robustas nas mãos dos investigadores.

A expectativa é de que, nas próximas semanas, o caso ganhe novos desdobramentos e possa, enfim, vir a público.

Todos os 23 vereadores de Anápolis devem permanecer na Câmara

As especulações de que a reforma administrativa promovida pelo prefeito Marcio Corrêa (PL) abriria espaço para vereadores no secretariado seguem apenas no campo das suposições.

Carlin da Feira (PSD) chegou a ser cotada para assumir uma possível Secretaria de Cultura; Policial Federal Suender (PL) teve o nome ventilado para a Segurança; e Jakson Charles foi mencionado como possível nome para o Meio Ambiente.

Nenhuma dessas pastas, no entanto, entrou no novo organograma. Do mesmo modo Jean Carlos (PL) permanecerá na liderança do Executivo e não vai para presidência do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis (Issa).

Caso essas nomeações tivessem se concretizado, a Câmara passaria a contar com os suplentes Elias do Nana (PSD), Hélio Araújo (PL), Idan Pereira (PSB) e Pedro Pôncio (PL) como vereadores interinos.

Pabio Mossoró assina termo de posse como secretário do Entorno do DF

O ex-prefeito de Valparaíso de Goiás, Pabio Mossoró (MDB), foi empossado como novo secretário de Estado do Entorno do Distrito Federal, substituindo Maria Caroline Fleury no comando da pasta.

A assinatura simbólica do termo de posse ocorreu nesta quarta-feira (30), durante o Fórum RIDE-DF: Inovação e Desenvolvimento para o Entorno de Brasília, realizado na capital federal.

Com a nomeação, Mossoró reforça o grupo político de Daniel Vilela (MDB), vice-governador e futuro titular do Palácio das Esmeraldas a partir de abril do próximo ano.

Vereador quer homenagear o próprio pai com nome de rua em Goiânia

Igor Franco (MDB) protocolou um projeto de lei que propõe homenagear o próprio pai. Segundo a matéria, a Avenida PL-3, localizada no Setor Park Lozandes, passaria a se chamar Avenida PL-3 José Luiz de Freitas.

A via fica próxima ao Fórum Cível, à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e ao Paço Municipal.

De acordo com a justificativa, a homenagem a José Luiz de Freitas é póstuma, com o objetivo de valorizar sua memória. Ele também é pai de Diogo Franco, secretário municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas).

“Para a valorização da história local e o fortalecimento dos laços comunitários do Park Lozandes e de toda a cidade de Goiânia”, justificou o parlamentar no projeto.

PEC de Lincoln Tejota quer reservar vagas no TCE e TCM a deputados e ex-deputados

O deputado Lincoln Tejota (UB) apresentou a PEC nº 9526/25 para alterar a Constituição do Estado de Goiás e estabelecer que as vagas no TCE-GO e no TCM-GO indicadas pela Alego sejam destinadas exclusivamente a deputados estaduais em exercício ou ex-deputados.

A proposta, que afeta quatro das sete cadeiras em cada Corte, é justificada como uma forma de “dar maior legitimidade democrática” às indicações feitas pelo Parlamento. Nos bastidores, porém, a movimentação é vista como parte das pressões do Legislativo sobre o TCM, alvo de ameaças recorrentes de extinção.

Lincoln é um dos deputados que pleiteiam uma vaga no tribunal e agora tenta consolidar o novo critério por meio de emenda constitucional. O texto ainda mantém a exigência de notório saber e experiência técnica, e aguarda análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).

Nota 10

Para o delegado Marcos Adorno, do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis. Integrante da nova safra de delegados da Polícia Civil (PC), ele tem se destacado pelo trabalho técnico, firmeza nas apurações e, sobretudo, pelo comprometimento com a segurança pública.

Nota Zero

Para o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, que parece ter descoberto só agora o que já vinha sendo alertado há pelo menos dois anos. Agora ele está furioso contra os corruptos — mas por que só agora?

Teve aviso do TCU, da CGU e até discussão em reunião do conselho. Mesmo assim, só agora resolveu se indignar. Esperou dois anos para se revoltar com algo que já estava escancarado.