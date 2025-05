Motorista tem infeliz surpresa ao parar para ajudar homem com carro capotado em rodovia

Caso aconteceu em São Paulo e a polícia precisou ser acionada

Anna Júlia Steckelberg - 01 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Parar na estrada para ajudar alguém em apuros parece um gesto nobre — e é. Mas, no domingo (27), um motorista de 48 anos descobriu da pior forma que nem toda boa ação termina com agradecimentos.

Motorista tem infeliz surpresa ao parar para ajudar homem com carro capotado em rodovia

Tudo aconteceu na BR-153, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O homem estava dirigindo tranquilamente quando avistou um carro capotado às margens da rodovia. Sem pensar duas vezes, ele encostou o veículo para prestar socorro. O que ele não sabia é que estava prestes a se tornar a vítima de um golpe tão inusitado que mais parece roteiro de filme.

Segundo o boletim de ocorrência, o carro acidentado levava três ocupantes: duas passageiras e um motorista desacordado. Preocupado, o bom samaritano se aproximou para ajudar — mas bastou o motorista do carro capotado recuperar os sentidos para tudo mudar.

Atordoado? Nem tanto. O homem acordou com energia suficiente para tentar entrar em qualquer carro que estivesse nas redondezas. Primeiro, tentou invadir um outro automóvel que também havia parado para ajudar, mas foi impedido pela motorista. Em seguida, avistou o carro do nosso herói — destrancado e vazio. Entrou, ligou e partiu.

Sim, o acidentado roubou o carro de quem foi ajudá-lo.

As passageiras, ainda no local, disseram à polícia que conheciam o motorista há poucos dias, em Bady Bassitt, mas não sabiam nada além disso. O carro capotado foi apreendido e, no dia seguinte, a PRF localizou tanto o veículo furtado quanto o ladrão acidentado. Por sorte, o carro estava intacto.

Como o caso foi classificado como “furto de uso” — quando o objeto é levado sem intenção de posse definitiva — não houve prisão em flagrante.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!