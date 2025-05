Marina Ruy Barbosa deve se tornar uma das maiores celebridades do mundo, diz revista internacional

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Marina Ruy Barbosa é capa da revista americana V Magazine, um dos principais títulos de moda do mundo, para a qual já posaram também nomes como Madonna, Lady Gaga, Anne Hathaway e Kendal Jenner. A atriz e empresária deu uma entrevista sobre sua carreira, ilustrada com fotos sensuais. A publicação disse que ela deve se tonar uma das maiores celebridades do mundo.

A atriz foi a primeira brasileira a posar para a revista, criada em 1999. A capa vem após Marina ganhar o prêmio de Ícone Fashion Global, em Dubai.

Para o público norte-americano da revista, Marina contou sobre sua carreira, iniciada aos nove anos em “Começar de Novo”, na Globo. “Hoje, estou focada em sair da minha zona de conforto”, disse ela, que estreia como Suzane von Richthofen na série “Tremembé”, que estreia ainda em 2025 na Prime Video.

Desde 2020, ela comanda sua própria marca de roupas, a Ginger (ruiva, em inglês), e disse que vive um sonho de criança: “Eu sempre digo que criar a Ginger era eu buscando um sonho antigo. Eu sempre quis ter minha própria marca, desde menina, e, curiosamente, eu sabia desde lá que ela seria chamada de Ginger”.

Para Marina, “beleza brasileira” é o modo acalorado como brasileiros recebem pessoas de fora. “Existe essa beleza intangível nessa generosidade de espírito que as pessoas sentem quando vêm nos visitar”, disse a atriz.

A atriz ainda falou que acredita que os momentos de silêncio carregam tanto poder quanto as palavras. Discreta sobre sua vida pessoal, ela não costuma comentar sobre seus relacionamentos.