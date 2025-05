Meteorologia aponta queda de temperatura em Goiás no sábado (03); veja cidades

Termômetros devem registrar mínimas abaixo de 20 °C na maior parte dos municípios goianos

Thiago Alonso - 02 de maio de 2025

Imagem mostra céu nublado no Jardim Goiás, em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6).

Os fãs de um bom friozinho têm muito o que comemorar com a queda das temperaturas em Goiás nos próximos dias, conforme apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo a meteorologia, áreas de instabilidade devem se formar, ocasionando pancadas de chuvas isoladas, além de uma variação de nebulosidade.

Por conta disso, em muitas cidades, os termômetros devem atingir mínimas abaixo dos 20 °C, já não convencionais para o calorão de Goiás. Dentre esses municípios, Jataí e Caiapônia devem registrar os menores índices, com mínimas de 16 °C.

O frio também deve ser sentido em Doverlândia, Mineiros, Catalão e Rio Verde, com marcações na casa dos 17 °C, sem qualquer possibilidade de chuva.

A falta de chuva também deve ser parecida em Anápolis, onde as temperaturas devem variar de mínimas de 18 °C e máximas de 28 °C. Em Goiânia, no entanto, o calorão pode dar as caras e chegar a 31 °C, com mínimas de 19 °C.

Cidades como Aruanã, Montes Claros, Rubiataba e Porangatu, por sua vez, não devem sentir o friozinho, uma vez que os registros devem atingir 22 °C.

Araguapaz, no Noroeste goiano, deve marcar as maiores temperaturas do estado, chegando a máximas de 33 °C e mínimas que ultrapassam 23 °C.

