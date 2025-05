Projetos que mostram que Anápolis está olhando para o futuro

Um dos grandes avanços é o programa habitacional “Construindo Sonhos”, que vai ajudar milhares de famílias a conquistarem a casa própria

José Fernandes - 02 de maio de 2025

Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Anápolis vive um momento especial. Nesta semana, a Câmara aprovou projetos que vão melhorar a cidade em várias frentes: habitação, agropecuária, espaços públicos, cultura, esporte e outros. São ações com impacto direto na saúde, no lazer, na segurança alimentar e na qualidade de vida.

Um dos grandes avanços é o programa habitacional “Construindo Sonhos”, que vai ajudar milhares de famílias a conquistarem a casa própria. O projeto traz critérios de seleção, garante fiscalização séria e cria incentivos para atrair construtoras. Isso movimenta a economia, gera empregos e responde a um problema que afeta quase 10 mil famílias em Anápolis.

Na área rural, foi aprovado o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), assegurando qualidade nos produtos da agropecuária, protegendo o consumidor e valorizando o produtor. A ideia é simples: incentivar quem trabalha certo e garantir alimentos inspecionados, saudáveis e livres de riscos. Pequenas agroindústrias terão apoio para crescer e, com isso, vamos gerar mais renda no campo e oferecer mais segurança à mesa das famílias anapolinas.

Outro projeto importante é o “Adote um Espaço Público”, que permite que empresas, moradores e entidades cuidem de praças, escolas, canteiros e áreas de preservação. Em troca, recebem incentivo no IPTU e no ISS. É uma forma moderna, transparente e eficiente de manter a cidade bem cuidada, otimizando recursos e fortalecendo a participação popular.

Aprovamos ainda a recriação das Secretarias Municipais de Cultura e de Esporte. Com isso, a cidade volta a ter estrutura própria para investir nos talentos locais, promover eventos culturais, apoiar artistas, valorizar o patrimônio histórico, incentivar o esporte nas escolas e nos bairros, e revelar novos atletas. Cultura e esporte não são luxo: são ferramentas de transformação social e desenvolvimento humano.

Esses projetos mostram que Anápolis está no rumo certo. A cidade avança com visão de futuro. Sigo firme ao lado da população, trabalhando por uma cidade mais justa, moderna e preparada para as próximas gerações.