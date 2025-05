6 itens considerados masculinos antigamente que agora só as mulheres usam

A moda está repleta de vai-e-vem e eles vão muito além do que associamos hoje a gênero e estilo

Anna Júlia Steckelberg - 03 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/ Trip TV/YouTube)

Você sabia que o salto alto já foi símbolo de virilidade? Pois é, muito antes de ser associado ao glamour feminino, ele era um item essencial no guarda-roupa masculino.

Assim como o rosa, que já foi considerado uma cor masculina. A história da moda está repleta de reviravoltas que desafiam nossos conceitos atuais sobre gênero e estilo.

Vamos te mostrar seis itens que, embora hoje sejam considerados femininos, tiveram origens profundamente enraizadas no universo masculino.

1. Salto alto

Originários da Pérsia no século X, os saltos altos eram usados por cavaleiros para manter os pés nos estribos durante as batalhas.

No século XVII, o rei Luís XIV da França popularizou os saltos entre os nobres europeus, usando-os como símbolo de status e poder. Ele chegou a decretar que apenas membros da corte poderiam usar saltos vermelhos, uma marca registrada de sua realeza.

2. Rosa

No século XIX, o rosa era associado à masculinidade, sendo comum ver meninos vestidos com essa cor, enquanto o azul era reservado às meninas.

Essa associação começou a mudar após a Segunda Guerra Mundial, quando estratégias de marketing passaram a direcionar o rosa para o público feminino, consolidando essa percepção nas décadas seguintes.

3. Maquiagem

Na antiguidade, especialmente no Egito e em Roma, homens usavam maquiagem como símbolo de status e poder.

O uso de delineadores e pós faciais era comum entre os nobres. Com o tempo, a maquiagem foi sendo associada ao universo feminino, mas recentemente tem havido um movimento de resgate desse hábito entre os homens.

4. Bolsas

Antes do século XX, era comum que homens carregassem bolsas para transportar moedas, documentos e outros pertences.

Com a evolução da moda, as bolsas passaram a ser vistas como acessórios femininos, mas atualmente muitos homens estão redescobrindo sua praticidade e estilo.

5. Roupas justas

Na Europa renascentista, era comum que homens usassem calças e camisas justas para destacar a silhueta. Com o tempo, as roupas masculinas tornaram-se mais largas, enquanto as mulheres adotaram peças mais ajustadas.

Hoje, a moda busca um equilíbrio, com ambos os gêneros explorando diferentes cortes e estilos.

6. Joias

Historicamente, reis e nobres usavam joias para demonstrar riqueza e poder.

Anéis, colares e brincos eram comuns entre os homens. Com o passar dos séculos, as joias foram sendo associadas ao universo feminino, mas atualmente muitos homens estão resgatando esse costume.

