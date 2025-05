Mulher grávida fica horrorizada ao ver o que estava em comida de restaurante: “simplesmente revoltante”

“Eu já tinha comido metade”, desabafou a mulher nas redes sociais

Anna Júlia Steckelberg - 01 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Imagine sair para almoçar uma deliciosa comida de restaurante com aquela fome de grávida — barriga roncando, expectativa nas alturas — e dar de cara com um rato morto no meio da salada. Sim, você leu certo. Não é exagero, pegadinha ou roteiro de filme de terror. Aconteceu de verdade, em Sydney, na Austrália.

O episódio, digno de virar caso de trauma alimentar, aconteceu com uma mulher grávida que pediu um katsudon, prato japonês que mistura arroz, carne de porco empanada, ovo e cebola, regado com um molho agridoce que normalmente agrada até os paladares mais exigentes. Mas a cereja do bolo (ou melhor, da salada) era um ingrediente nada convidativo: um rato morto, encontrado sob as folhas aparentemente frescas.

“Eu já tinha comido metade. Simplesmente revoltante e inaceitável”, desabafou a mulher nas redes sociais, visivelmente abalada. Segundo ela, assim que o “achado” apareceu no prato, todos no restaurante se levantaram e foram embora. A amiga que a acompanhava completou: “Era um rato selvagem, nojento, embaixo da salada”.

O marido da gestante, Daniel Kim, também usou a internet para expressar sua indignação. “A salada da minha esposa tinha um rato. Absolutamente nojento”, escreveu. O restaurante responsável, o Tatsuya West Ryde, emitiu um pedido de desculpas após o post viralizar.

Moral da história? Cuidado nunca é demais. Olhos atentos à comida, atenção redobrada sempre que for em um restaurante e, claro, denuncie sempre que o absurdo ultrapassar o limite da paciência — e do bom senso.

Ah, e se estiver grávida: talvez seja melhor evitar salada de restaurante por um tempo. Só por precaução.

