Influencer viraliza ao eleger a “melhor” banca de tortas de Goiânia

Apesar do ranking, jovem também teceu elogios ao cuidado, organização e sabor de todas as bancas

Davi Galvão - 03 de maio de 2025

Registro conta com mais de dois milhões de visualizações. (Foto: @grazieats)

Por mais que grandes confeitarias e marcas de franquias já bem estabelecidas no mercado, as tradicionais tortas das feira de Goiânia ainda se consagram com uma clientela cativa, exigente e pontual.

Não é à toa que, em um vídeo publicado nas redes sociais e que já conta com mais de 2 milhões de visualizações, a influencer Grazi Dallagnelo viralizou ao realizar o sonho de experimentar os famosos doces.

“Se tinha uma coisa que era meu sonho mesmo, era experimentar as tortas das feiras de Goiânia. Já deve ter aparecido alguma vez para ti fotos dessas bancas cheias de tortas, super bem servidas”, começou.

Assim, aproveitando que estava passeando por Goiânia, resolveu passar pelas três “mais famosas e concorridas” da cidade.

A primeira foi a Banca da Lorena, na Praça do Avião, seguindo para a da Sabrina Araújo, na Feira da Lua e, por fim, a Banca do Vitor Hugo, na feira do Hiper Moreira.

Apesar de o tempo de espera ter variado em cada local, com o atendimento na da Sabrina Araújo demorando duas horas, tamanha a demanda, a experiência foi definida como bastante prazerosa pela jovem.

Dentre os três locais visitados, ela confessou que a do Vitor Hugo conquistou o primeiro lugar, mas também teceu elogios ao cuidado, organização e sabor de todas as bancas.

Nos comentários, os internautas pareceram se divertir bastante com o conteúdo, com alguns até levantando questionamentos acerca da nomenclatura mais adequada.

“Por que ninguém chama isso de bolo? Porque pra mim isso não é uma torta”, pontuou um.

“Gente, aqui em Goiânia essas tortas são praticamente um patrimônio cultural. São uma delícia”, disse outra.

