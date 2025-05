Pãozinho de tapioca: receita é prática, versátil e saudável

Tutorial traz uma releitura moderna e mais saudável do lanche e os internautas aprovaram bastante

Magno Oliver - 03 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Receitas da Cris)

O Pãozinho de Tapioca é um lanche prático, rápido, tradicional e muito requisitado por praticantes de atividades físicas.

A receita tradicional do pãozinho de tapioca traz ingredientes muito calóricos. Foi então que uma releitura do lanche bombou no TikTok e os seguidores aprovaram bastante.

Pãozinho de tapioca: receita é prática, versátil e saudável

A releitura moderna mostrou, de acordo com a análise de composição, que a nova receita de pãozinho de tapioca tem em média 80 calorias. O alimento fica pronto em 10 minutos e rende cerca de 10 unidades de pãozinho.

Equipamentos Para Fazer a Receita

– Tigela para misturar

– Colher ou espátula

– Assadeira

– Forno convencional ou airfryer

Ingredientes Para a Receita

– Xícara de goma de tapioca

– Um ovo

– Meia xícara de queijo ralado / Pode ser muçarela ou parmesão

– Pitada de sal

Modo de Preparo da Receita

Pegue a tigela, adicione uma xícara de goma de tapioca, o ovo, e a meia xícara de queijo ralado, requeijão e o sal. Assim, você vai misturar bem os ingredientes até formar uma massa bem homogênea.

Feito isso, você vai untar as mãos e modelar bolinhas bem pequenas para colocar para assar. Pegue a assadeira, unte ela e leve ao forno pré-aquecido à 180º por 20 minutos até dourar. Se caso você preferir usar a airfryer, 180°C por 15 minutos.

Por fim, retire e sirva os pãezinhos ainda quentes e crocantes para aproveitar a textura macia e o queijo derretido.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!