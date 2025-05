Dupla de menores em alta velocidade fura PARE e causa acidente em Anápolis; veja imagens

Condutor da motocicleta foi enviado para Heana após colidir com carro de passeio

Paulino Henjengo - 04 de maio de 2025

Imagem mostra resultado do acidente (Foto: Reprodução)

Dois adolescentes em uma motocicleta provocaram um acidente impressionante no início da tarde deste domingo (04), em Anápolis. A colisão foi registrada no cruzamento da Rua Bahia com a Rua Paraíba, no bairro Jardim Promissão.

Tudo teria acontecido por volta das 14h, quando a moto, conduzida por dois menores de idade — com identidades não reveladas —, ignorou a sinalização de parada obrigatória e avançou em alta velocidade. A imprudência resultou na colisão com um carro que trafegava de forma regular.

Com o impacto, os adolescentes bateram no para-brisa do veículo, que ficou completamente danificado. A parte frontal do carro também foi bastante amassada.

A batida foi tão forte que acionou o air-bag do automóvel, enquanto os supostos infratores foram arremessados ao chão.

O passageiro da motocicleta teve ferimentos leves e foi socorrido imediatamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local. Já o outro menor havia sido socorrido por terceiros e levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) antes da chegada da equipe.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para coletar informações do ocorrido. Em seguida, os policiais se deslocaram até o hospital na tentativa de localizar o condutor da moto para fazer uma autuação formal, mas não obtiveram sucesso.

