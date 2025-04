Cansado de passageiros folgados, motorista de aplicativo instala placa polêmica

Davi Galvão - 27 de abril de 2025

Placa foi fixada no banco de trás do carro do motorista de aplicativo. (Foto: Reprodução)

Não é novidade para ninguém que, ao pedir uma corrida de aplicativo, é necessário seguir as normas e regras da plataforma, em especial no que tange ao respeito, segurança e cordialidade dentro dos veículos.

Também, não é raro ver condutores que fixam avisos e placas no interior dos automóveis reforçando tais práticas e até mesmo adicionando algumas.

Em um registro, enviado a reportagem, é possível ver um desses alertas colocados pelo motorista, atrás do banco do passageiro, com uma série de condutas que deveriam ser seguidas durante a viagem.

Além de normas mais convencionais, como o uso do cinto de segurança ou a restrição com comidas e bebidas, outros pontos levantados chamam bastante atenção.

Um deles é com relação aos chicletes, que devem ir para o lixo e não ficarem grudados no banco, ou que a obrigação de cuidar de crianças durante a viagem é dos pais/responsáveis, e não do motorista.

Entre os 13 itens listados, alguns claramente foram feitos no tom humorístico, como ao dizer que “se puxar o freio de mão, o carro roda”, ou que caso o passageiro puxe o cinto do condutor, poderá ocasionar algum acidente.

Por fim, o motorista deu um último aviso, deixando claro quem realmente manda no carro:

“Parcelinha do carro é R$ 1.940, o IPVA, R$ 1.400, lavagem americana R$ 60. Quem paga sou eu, não você. O carro não é seu, não sou seu funcionário”, foi escrito por último.