Essas são as 6 músicas que deixam as pessoas mais felizes, segundo estudo

É óbvio que Queen, ABBA e The Beach Boys não ficariam fora dessa lista

Anna Júlia Steckelberg - 04 de maio de 2025

Membros do Queen na capa de “The Works” colorida digitalmente. (Foto: Divulgação / EMI Records)

Sabe aquela sensação de arrepiar os cabelos do braço, sair dançando sozinho pela casa ou cantar no chuveiro como se estivesse num show lotado? Pois é, a ciência descobriu que isso não é só coisa da sua cabeça e as músicas podem sim mudar o seu humor.

Um estudo feito pelo neurocientista Jacob Jolij, da Universidade de Groningen (Holanda), resolveu investigar o que faz uma música ser tão boa a ponto de deixar qualquer um mais feliz do que criança com brinquedo novo. Resultado? Uma playlist poderosa com canções que mexem com nosso cérebro de um jeitinho especial — e garantem aquele boost no humor.

Essas são as 6 músicas que deixam as pessoas mais felizes, segundo estudo:

1. Queen – Don’t Stop Me Now

A campeã do ranking. E nem precisa de explicação, né? Basta ouvir o piano, e você já tá querendo correr uma maratona ou abrir um négocio novo. Energia pura!

2. ABBA – Dancing Queen

Se você não sentiu vontade de rebolar os ombros ouvindo essa, é melhor ir ao médico. Clássico atemporal que faz até o sofá virar pista de dança.

3. The Beach Boys – Good Vibrations

Essa aqui é literalmente uma dose de boas vibrações. Psicodelia leve, sons harmônicos e um quê de “estou de férias na Califórnia”.

4. Billy Joel – Uptown Girl

Tem cara de trilha sonora de filme da Sessão da Tarde. Ritmo contagiante, vibe romântica, e um refrão que gruda mais que música de comercial.

5. Survivor – Eye of the Tiger

É ouvir os primeiros segundos e já procurar uma escada pra subir correndo igual ao Rocky. Se essa música não te anima, só o Pix caindo na conta salva.

6. The Monkees – I’m a Believer

Além de ser o hino não oficial do Shrek, essa música é o equivalente sonoro de tomar um milk-shake gelado num dia quente. Simples, feliz e impossível de não cantar junto.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!