Existem formas simples e eficazes de eliminar essas manchas de mofo sem precisar jogar a roupa

Ruan Monyel - 05 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Sou Mais Michele)

Poucas coisas são tão frustrantes quanto encontrar aquela peça de roupa favorita repleta de manchas de mofo e bolor.

Seja por ter ficado guardada por muito tempo, por conta da umidade do armário ou por ter secado mal após a lavagem, esse é um problema recorrente em muitas casas.

Além de prejudicar o visual da peça, o mofo também pode deixar um cheiro desagradável e até desencadear crises alérgicas.

Mas felizmente, existem formas simples e eficazes de eliminar essas manchas de mofo sem precisar jogar a roupa fora ou gastar com produtos caros.

4 truques práticos para se livrar das manchas de mofo nas roupas

Quem nunca jogou uma peça fora por ter visto que estava cheia de machas de mofo e bolor? Esse é um problema comum graças a umidade.

Mas com ingredientes que você provavelmente já tem em casa, é possível restaurar o tecido, remover as manchas e deixar a peça como nova.

O segredo está em agir o quanto antes e escolher o truque mais adequado ao tipo de tecido, evitando danos permanentes a peça.

A combinação clássica entre vinagre branco e bicarbonato de sódio é poderosa contra o bolor.

Basta aplicar vinagre branco diretamente sobre as manchas de mofo, polvilhar bicarbonato por cima, deixar agir por 15 minutos e esfregar.

Para tecidos mais claros, o sal combinado ao suco de limão faz milagres. Esprema o limão sobre a mancha, polvilhe sal, coloque a peça ao sol por algumas horas e depois lave normalmente.

Outra solução eficaz, em especial para roupas totalmente brancas, é a água sanitária, mas lembre-se de usá-la com cautela.

Dilua uma parte de água sanitária em três de água, mergulhe a peça por até 10 minutos, enxágue bem e lave normalmente.

Por fim, a combinação de vinagra branco com detergente também é muito eficaz na remoção de machas de mofo e bolor.

Misture meia xícara de vinagra com detergente e água, esfregue na mancha com delicadeza, e então, lave a peça normalmente.

Fazendo isso, você terá roupas livres do bolor e do mofo, sem grandes esforços, mas com resultados incríveis.

