Cinco vítimas de acidente na BR-060 eram estudantes de Medicina; veja últimas informações

Camilla de Paula Lopes Cavalcante e Anna Luyza Carvalho tiveram o óbito decretado

Davi Galvão - 05 de maio de 2025

Da esquerda para direita, Camilla de Paula Lopes Cavalcante, Anna Luyza Carvalho, Evelyn Carolina Alves, Ana Vitoria Gomes e Isadora Nogueira Wesmone (Foto: Redes Sociais)

As jovens estudantes de Medicina Evelyn Caroline Alves Martins, Ana Vitoria Gomes e Isadora Nogueira Wesmone foram encaminhadas para unidades médicas em Goiânia após o grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, na BR-060, município de Indiara, em Goiás.

Ao Portal 6, o hospital municipal informou que Isadora foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), enquanto que Evelyn e Ana Vitória foram encaminhadas ao Instituto ortopédico de Goiânia e ao Hospital Clínica do Esporte, respectivamente.

Camilla de Paula Lopes Cavalcante, de 19 anos, e Anna Luyza Carvalho, de 21, também estavam no carro no momento do acidente, mas não resistiram e vieram a óbito.

As cinco cursavam o segundo período de medicina no Centro Universitário de Mineiros (Unifimes). À reportagem, uma colega que preferiu não ser identificada, lamentou profundamente o acontecido, lembrando que as cinco eram extremamente unidas.

“As cinco sempre iam pra faculdade juntas, iam embora juntas, saiam juntas. Eu nunca vi elas desgrudadas, desde o primeiro dia de aula”, disse.

Ela ainda destacou que, como boa parte da turma não reside em Mineiros e por consequência ficavam longe dos familiares, os próprios colegas muitas vezes se viam como parte da mesma família, o que torna este momento particularmente desafiador.

Ainda se lembrando da rotina estudantil, ela pontuou que as cinco jovens eram “meninas muito boas”, que não arrumavam problemas e estudiosas. Inclusive, não se recorda de nenhuma vez elas não tivessem comparecido as aulas.

Apesar de informações iniciais repassadas por uma autoridade terem apontado que as jovens eram naturais de Anápolis, ela destacou que apenas uma, Anna Luyza, era de fato natural da cidade.

Às 16h, está previsto uma roda de oração com a participação da turma em prol da recuperação das jovens, bem como em respeito às colegas que partiram.

Um outro colega, mais próximo a Isadora, estudante que foi encaminhada ao Hugo, destacou que as cinco tinham aproveitado o feriadão para irem até Goiânia.

Em um vídeo, publicado na rede social da jovem e postado poucas horas antes do acidente, ela compartilhou o volume de malas para a viagem de volta, em tom bem humorado.

Nas redes sociais, a Unifimes lamentou o ocorrido e desejou paz e conforto aos familiares de Camilla e Anna Luyza.

Confira a nota na íntegra.

Lamentamos informar o falecimento das acadêmicas do 2° período do Curso de Medicina, Camilla de Paula Lopes Cavalcante e Anna Luyza Carvalho, do Centro Universitário de Mineiros – Unifimes.

Neste momento de dor, expressamos nossos mais profundos sentimentos aos familiares, amigos e colegas. Encontrem conforto e força para superar essa perda irreparável.

Em tempo:

O acidente ocorreu o carro em que elas estavam sair da pista e colidir em um barranco. O impacto foi tão grande que das cinco integrantes do Hyundai HB20, três ficaram presas às ferragens.

O Corpo de Bombeiros chegou a se dirigir ao local do acidente, onde encontrou Camilla já sem vida, sendo possível apenas constatar o óbito dela.

Anna Luyza chegou a ser resgatada e foi encaminhada com sinais de politraumatismo até o Hospital Municipal de Indiara, onde apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu.

