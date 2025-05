Segunda vítima fatal do acidente com cinco jovens de Anápolis é identificada

Corpo de Bombeiros precisou realizar o resgate das vítimas, que ficaram presas às ferragens

Thiago Alonso - 05 de maio de 2025

Carro ficou destruído. (Foto: Reprodução)

Anna Luyza Carvalho, de 21 anos, foi identificada como a segunda vítima a morrer no gravíssimo acidente de trânsito, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (05), na BR-060, trecho de Indiara, no Sul de Goiás.

Ela chegou a ser resgatada ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas foi encaminhada com sinais de politraumatismo até o Hospital Municipal de Indiara, onde permaneceu internada em primeiro momento.

Apesar dos esforços, a jovem não resistiu e veio a falecer apenas algumas horas depois de ser socorrida. Agora, Anna Luyza se junta a Camilla de Paula Lopes Cavalcante, de 19 anos, que foi encontrada morta no local do acidente.

As outras jovens foram encaminhadas para unidades de saúde, sendo que elas, Isadora e Evellyn. O Portal 6 entrou em contato com a Hospital Municipal de Indiara, mas não obteve retorno.

O caso está sob as apurações da Polícia Civil (PC), que deve realizar os trâmites acerca dos óbitos e os procedimentos seguintes com as sobreviventes, que eram de Anápolis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!