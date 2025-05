Educar é construir o presente e o futuro

Investir em educação é mais do que construir ou reformar. É transformar a realidade

Antônio Gomide - 05 de maio de 2025

Nosso trabalho como deputado estadual continuará sendo essa ponte entre o presente e o futuro que desejamos. (Foto: Acervo pessoal)

A educação em Anápolis é feita de histórias. De pais e mães que acordam cedo, de crianças que sonham alto e de professores que acreditam na transformação por meio das escolas.

É por isso que, em nossa trajetória política, sempre olhamos com carinho e responsabilidade para o que realmente constrói o amanhã: a educação.

Em nosso mandato de deputado estadual, investimos mais de R$ 5 milhões nas escolas de Anápolis. Mas esse número, por si só, não traduz o que vimos acontecer de verdade: salas ganhando nova vida e alunos com brilho nos olhos.

Com a colaboração de nossas emendas, será erguida uma nova escola no Residencial Flor do Cerrado, na região do Grande Recanto do Sol. É um novo horizonte que nasce para centenas de jovens.

No Jardim Guanabara e no Jundiaí, duas escolas importantes – Jahir Ribeiro e Professor Heli Alves – estão sendo reformadas e ampliadas, com um investimento total de R$ 1 milhão. Cada uma recebeu o que precisava para crescer: estrutura, espaço e dignidade.

Já no distrito de Joanápolis, destinamos R$ 220 mil para que a escola local também recebesse melhorias. Sabemos que esses espaços são lugares que acolhem, inspiram e formam cidadãos.

Educar também é criar oportunidades em outras frentes. Por isso, destinamos recursos importantes para a cultura – como os mais de R$ 300 mil investidos na compra de instrumentos para a Banda Lira de Prata – e para o esporte, com apoio a projetos como corridas de rua e eventos de judô. Essas áreas complementam a formação dos nossos jovens, oferecendo caminhos de disciplina, arte e cidadania.

Investir em educação é mais do que construir ou reformar. É transformar a realidade. É plantar um futuro melhor.

Anápolis nos deu a oportunidade de promover mudanças concretas: construir e ampliar escolas, entregar uniformes e materiais para os alunos, aprovar o melhor plano de carreira para os professores e viabilizar 14 novas creches. Também levamos cultura e esporte para dentro das escolas, fortalecendo o vínculo entre família e comunidade escolar. E é essa confiança que nos move.

Nosso trabalho como deputado estadual continuará sendo essa ponte entre o presente e o futuro que desejamos.

A educação é o investimento essencial para construirmos uma sociedade mais justa!