Técnicas eficazes para as unhas durarem mais, mesmo cuidando da casa diariamente

Com essas dicas, com certeza você vai ter as garrinhas impecáveis por muito mais tempo

Anna Júlia Steckelberg - 05 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/ Fram Alves_unhas/YouTube)

Você pinta as unhas com todo capricho, mas dois dias depois já está com o esmalte descascando? Calma, não está sozinha nessa! A boa notícia é que dá, sim, para manter as unhas impecáveis mesmo lavando louça, esfregando banheiro e lidando com a rotina doméstica.

O blog de notícias, saúde, beleza e vida materna, Projeto de Mãe, trouxe uma lista de dicas para fazer as garrinhas ficarem intactas por muito mais tempo. Veja a seguir e surpreenda-se!

A durabilidade começa antes mesmo do esmalte. Preparar bem a unha é essencial! Uma dica valiosa é passar vinagre nas unhas com algodão antes de esmaltar. Parece simples, mas ajuda a eliminar oleosidade e melhora a aderência do esmalte. Lixar com cuidado e polir a superfície também faz diferença: quanto mais uniforme, maior a fixação.

Na hora da aplicação, nada de pressa! Opte por camadas finas de esmalte, sempre começando com uma base fortalecedora. Esmaltes com efeito gel, mesmo sem cabine UV, têm maior resistência. E atenção: o top coat não é frescura! Ele sela a ponta da unha e ainda pode ser reaplicado a cada dois ou três dias para renovar o brilho e prolongar a proteção.

Cores escuras, como vinho e azul-marinho, costumam disfarçar melhor os lascados. Mas, independentemente da cor, o segredo está no cuidado pós-esmaltação.

As luvas de borracha são aliadas poderosas. Usá-las durante a faxina ou para lavar a louça evita que produtos químicos prejudiquem a esmaltação. E aqui vai um truque de ouro: passe um pouco de hidratante ou óleo de coco nas mãos antes de calçar as luvas — assim, suas mãos aproveitam um mini spa enquanto você cuida da casa.

Na hora de remover o esmalte, prefira produtos sem acetona ou com ingredientes hidratantes, como vitamina E. Eles agridem menos e mantêm as cutículas saudáveis. Após a remoção, uma hidratação com óleo de amêndoas ou azeite de oliva ajuda a manter a força das unhas.

Ah, e não subestime o poder da alimentação! Nutrientes como biotina, encontrados em ovos e nozes, fortalecem as unhas de dentro para fora.

Com essas técnicas testadas e aprovadas, sua manicure vai resistir bravamente à rotina pesada. Pode pegar na vassoura, no detergente e no balde: suas unhas não vão te deixar na mão!

