Receita trouxe um preparo que deu um gostinho especial nesse clássico de infância que ficou ainda melhor que o tradicional

Magno Oliver - 06 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @eusoubisa)

Você se lembra do famoso e tradicional bolinho de carne de quando a sua vó fazia na infância? Essa semana uma releitura do clássico bombou nas redes sociais. Papel e caneta na mão para fazer em casa.

Aprenda a fazer o delicioso bolinho de carne que sua avó fazia

Acessórios para preparar a receita:

– Refratário grande de vidro

– Frigideira grande para fritar os bolinhos

– Prato fundo

– Xícara

– Colher grande furada

– Guardanapos

Ingredientes para a receita:

– 500g de carne moída

– 3 dentes de alho

– 1 colher de sopa de sal

– Uma colher de chá de pimenta

– Temperinhos verdes a gosto (coentro, cebolinha, orégano)

– 1 ovo

– 5 colheres de farinha

– 2 colheres de banha

Modo de preparo da receita do bolinho de carne

Primeiro passo é pegar o refratário de vidro e despejar a carne moída. Assim, descasque o alho, pique ele em pedaços menores por cima da carne, tempere com sal, pimenta e pique as folhagens para temperar.

Feito isso, coloque o ovo e misture tudo até ficar bem homogêneo. Assim, depois de tudo misturado, acrescente a farinha até a carne pegar o ponto de maciez e homogeneidade parecendo uma paçoquinha de carne.

Assim, com a massa pronta, é hora de modelar as bolinhas de carne até ficar em formato redondinho. Pegue a frigideira, despeje o óleo, espere ficar bem quente e coloque os bolinhos de carne temperados.

Deixe alguns minutos até fritar um lado, vire com um garfo e deixe fritar do outro lado. Assim, repita o processo até que frite todas as partes por igual. Assim, deixe até os bolinhos ficarem douradinhos por completo e retire do fogo.

Por fim, pegue um prato, cubra com folhas de papel toalha ou guardanapos e coloque os bolinhos de carne que acabaram de sair da frigideira. Espere esfriar e depois prepare um molho verde, barbecue ou acompanhamento da sua preferência.

Confira o vídeo completo da receita:

