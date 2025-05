Frio chega de mansinho em Goiás; termômetros devem marcar 14°C

Dia não tem previsão de chuvas e tempo seco deve persistir no estado

Davi Galvão - 06 de maio de 2025

Regiões podem ter mínimas de aproximadamente 14ºC (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com o frio lentamente avançando pelo estado, as temperaturas em Goiás devem registrar marcos mais amenos em diversos municípios já nesta quarta-feira (07), com algumas cidades marcando 14 °C.

A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) aponta que nas regiões Leste, Sul e Sudoeste, os termômetros podem chegar nos 14 °C. A região Central aparece em seguida, com mínima de 15 °C. Já no Norte e Oeste, os valores não devem cair abaixo dos 20 °C.

Entre os municípios, os destaques para as menores temperaturas mínimas são Morrinhos e Luziânia, com previsão de 14 °C. Na sequência, aparecem Anápolis, Catalão, Jataí, Rio Verde, Ipameri e Cristalina, com 15 °C.

Com 16 °C de mínima, estão previstas as cidades de Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Mineiros, Formosa, Santa Helena, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Cocalzinho, Doverlândia e São João da Paraúna.

Já Goiânia, Davinópolis, Palminópolis e Edéia devem marcar 17 °C nas primeiras horas do dia. Goianésia, Rubiataba e Alvorada do Norte terão mínimas de 19 °C.

As cidades com as manhãs menos frias serão Porangatu, Aruanã, Montes Claros e Britânia, todas com 21 °C. Araguapaz deve registrar a maior temperatura mínima do estado, com 22 °C.

Nenhuma região do estado tem previsão de chuva para o dia, com tempo seco e predomínio de sol em todo o território goiano.

Na capital, os termômetros devem variar entre 17 °C e 31 °C, enquanto que em Anápolis a variação será entre 15 °C e 27 °C.