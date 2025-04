Conheça a cidade mais fria de Goiás, que recebe turistas de todo o mundo por seus encantos e mistérios

Município está localizado na região Nordeste de Goiás e é um dos polos mais fortes do turismo ecológico do país

Paulo Roberto Belém - 26 de abril de 2025

Cidade fica localizada na região Nordeste de Goiás (Foto: Reprodução)

Imagina em pleno Cerrado Goiano suportar uma temperatura de 4,4°. Pois foi por este frio que as pessoas que estavam em Alto Paraíso de Goiás, cidade que fica na região da Chapada dos Veadeiros, passaram em 19 de maio de 2022 – em pleno outono daquele ano.

Este é somente um recorte do município que é considerado o mais “friorento” de Goiás, condição atribuída, principalmente, por conta de estar a 1.189 metros acima do mar.

A explicação para esse extremo de temperatura mínima é relacionada à presença do ar seco. Ao anoitecer, a radiação emitida pelo sol durante o dia escapa de forma muito rápida, fazendo com que a temperatura despenque até 6 °C por hora.

Tempo frio e seco convida turistas

É justamente a época mais seca do ano, que coincide com o outono/inverno brasileiro, que Alto Paraíso é mais buscada pelo turismo ecológico, muito fomentado e divulgado nas últimas décadas.

São inúmeras as belezas naturais presentes na parte da Chapada dos Veadeiros alto-paraisense, destacando por ser a cidade mais estruturada da região, com oferta de hotelaria e gastronomia no município de pouco mais de 10 mil habitantes.

É em Alto Paraíso que está localizado uma extensa parte e o acesso ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um reserva de aproximadamente 240.611 hectares, que dispõe de trilhas que levam a vários atrativos em paisagens, cachoeiras e cânions.

O acesso é pela Vila se São Jorge, um povoado que fica distante 37 quilômetros do Centro da cidade, sendo que o percursos é rodeado também de belezas de “parar a viagem” para se observar, como o Morro da Baleia.

De “outro planeta”

Voltando para Alto Paraíso, o portal de entrada do município remete a uma curiosidade que vem de outro planeta. Instalado na rodovia em formato do que seria um disco voador, o monumento entrega a relação que tem com os extraterrestres.

De acordo com os moradores, a posição da Chapada favorece o avistamento de seres de outros planetas, atraídos ao local por ser “iluminado”, o que reúne visitantes de todo o planeta que se interessam por este fim.

É só andar pela cidade que se percebe esta tendência. Além do portal temático, percorrendo a cidade é possível ver a influência alienígena, podendo ser encontradas estátuas, óvnis e muitas lembrancinhas do turismo ufológico.

