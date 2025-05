‘Quero meu dinheiro de volta’: candidatas denunciam prejuízo de até R$ 5 mil após Miss Goiás 2025 ser cancelado

Portal 6 conversou com várias das vítimas dessa situação, após concurso ser cancelado de forma repentina

Augusto Araújo - 06 de maio de 2025

Candidatas prejudicadas fizeram denúncia na Polícia Civil. (Foto: Reprodução/Instagram)

“Eu preciso comer hoje, preciso trabalhar hoje, não daqui 6 meses. Quero meu dinheiro e reembolso do meu prejuízo de volta”. Esse foi o depoimento de Ana de Sá Carvalho, candidata de Ceres que participava do concurso Miss Goiás 2025, cancelado nesta segunda-feira (05), poucas horas antes do início oficial.

A jovem estudante de Direito, de 25 anos, foi uma das diversas modelos que foram prejudicadas por essa decisão súbita da organização do evento, tomada sem aviso prévio ou sinais de que poderia haver um cancelamento.

O Portal 6 conversou com várias das vítimas dessa situação, que relataram frustração e indignação com o ocorrido.

Em primeiro lugar, as modelos relataram que recebiam diversas cobranças de valores por parte do responsável pelo Miss Goiás, indo desde a inscrição no concurso até a compra da faixa de miss.

O prejuízo chegou à casa dos R$ 5 mil, conforme relatou Theylla Kaline, de 26 anos, representante de Inhumas. “Ele abordava as modelos sem cobrar nada. Mas com o passar dos dias, ele foi pedindo dinheiro para a gente, falando para a gente comprar a faixa, fazer as fotos. Fora os outros prejuízos que a gente tem, com patrocinadores, roupas, maquiagens, sapatos”.

Além disso, algumas das participantes alegaram que o organizador do evento chegou a pedir dinheiro emprestado a elas para, supostamente, investir no concurso.

Contudo, ele teria devolvido o valor para algumas, enquanto outras nunca mais “viram a cor” desse dinheiro.

Por fim, de cada candidata era cobrado um valor diferente. Houve quem entrou sem pagar inscrição, enquanto outras tiveram de pagar valores entre R$ 100 e R$ 1.500 apenas para se inscrever no concurso.

Pelas redes sociais, algumas das vítimas se uniram para gravar um vídeo detalhando a situação. Confira:

Assédio Moral

Andréia Sardinha, candidata de 21 anos que representa Firminópolis, relatou que o organizador do concurso também praticava assédio moral com as participantes, criticando a aparência delas.

“Ele mesmo falava ‘você tem que fazer harmonização, porque uma miss tem que ter procedimentos estéticos’. Falava que eu precisava emagrecer, que não podia ter barriga. Teve uma que ele falou até que precisava clarear a pele”, descreveu.

A jovem também descreveu que a situação era uma pressão psicológica muito grande, que deixava a autoestima “lá embaixo”.

Caso na Justiça

Diante das circunstâncias, 16 misses se reuniram para formalizar uma denúncia na Polícia Civil (PC), que agora deve investigar o ocorrido, em decorrência do prejuízo financeiro e danos à imagem que sofreram com o cancelamento repentino do Miss Goiás.

Isso porque, em tese, o concurso iria acontecer no formato de reality show, no qual haveria exposição de roupas, maquiagens, adereços de marcas que patrocinaram as participantes.

“Além do combustível, de ter que ir e vir de Rio Verde a Goiânia, tem questão de parceria, cabelo roupa, maquiagem. Tudo que a gente conseguiu aqui e a gente teve que depois falar para todo mundo que não ia mais acontecer. Então, além do gasto financeiro, ainda teve [prejuízo] com a nossa imagem”, disse Ana Caroline, 23 anos, representante de Rio Verde.

Ana de Sá Carvalho, citada no início da conversa, também demonstrou revolta com a situação, em decorrência dos valores investidos por marcas da cidade que não terão retorno.

“Eu andei muitas e muitas semanas debaixo de sol quente, a pé, com meu neném no carrinho, atrás de patrocinadores, fazendo trabalhos para eles, e simplesmente não tenho como devolver [o investimento]”, destacou.

Silêncio absoluto

Diversas das candidatas que a reportagem entrou em contato alegaram que o organizador do evento não responde desde o cancelamento do Miss Goiás e que também não receberam indicativos de quando iriam ser ressarcidas pelos valores cobrados durante os preparativos.

Da mesma forma, o Portal 6 também tentou o posicionamento do responsável pelo concurso, em mais de um número vinculado ao evento, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

