Caoa Chery anuncia nova redução no preço dos veículos; medida vale para todas as concessionárias

Nova etapa da campanha de “Preço Justo” foi lançada pela montadora

Samuel Leão - 07 de maio de 2025

Fábrica da CAOA em Anápolis. (Foto: Divulgação/CAOA)

A Caoa Chery anunciou uma nova redução nos preços de seus veículos como parte da campanha de “política de preço justo”. Desta vez, o desconto atinge o sedan híbrido Arrizo 6 Pro Hybrid Max Drive, que ficou R$ 10 mil mais barato.

Com isso, o modelo passa a custar a partir de R$ 129.990 em todas as concessionárias da marca no Brasil. O anúncio complementa os cortes anteriores já aplicados na linha Tiggo, no fim de abril.

Comercializado nas cores preta, branca ou cinza, o Arrizo 6 se destaca pelo espaço interno amplo, conforto e tecnologia embarcada. São 4,64 metros de comprimento e um pacote completo de itens de série, que inclui motor 1.5 turbo flex aliado ao sistema híbrido de 48V. O conjunto opera com câmbio CVT de nove velocidades simuladas e seletor de marchas tipo joystick.

O sedan também conta com sistema start-stop, que desliga o motor em paradas curtas – como semáforos – e religa automaticamente quando o motorista retira o pé do freio. A tecnologia contribui para um menor consumo de combustível, emissão reduzida de poluentes e mais silêncio ao parar o carro.

Além do preço competitivo, a Caoa Chery oferece 5 anos de garantia para o conjunto mecânico e 8 anos de cobertura para o sistema elétrico, que inclui a bateria e os motores dos modelos eletrificados.

