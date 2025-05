Confira quais são os imóveis mais caros e ‘luxuosos’ de Anápolis no Airbnb

Imóveis são ideais para curtir um tempo com a família, amigos ou com a pessoa amada

Davi Galvão - 07 de maio de 2025

Cobertura no Jundiaí é o imóvel mais caro encontrado no Airbnb. (Foto: Airbnb)

Chegado o final de semana, algum feriado ou mesmo uma data comemorativa, é natural procurar um lugar especial e confortável para aproveitar bons momentos na companhia da família, amigos ou da pessoa amada.

Muito embora cidades ou pontos turísticos sejam opções que vêm em mente ao se pensar em luxo e conforto, os anapolinos conseguem, sem sair da cidade, acesso a hospedagens de alto padrão através da plataforma Airbnb.

Com isso em mente, o Portal 6 separou as opções de imóveis mais luxuosos do aplicativo, que obviamente vem acompanhados de um preço acima da média.

Os dados foram colhidos na manhã desta quarta-feira (07), com a reserva agendada para o dia 16 e check out no dia seguinte.

Cobertura no Jundiaí

Com o foco em exclusividade e luxo, a hospedagem mais cara encontrada no aplicativo é referente a um loft de alto padrão, em uma cobertura localizada no bairro Jundiaí.

Contando com uma jacuzzi privativa, varanda com vista para a cidade e uma decoração minimalista, é uma boa opção para uma noite romântica.

O valor para a diária foi encontrado no valor de R$ 1.915, sendo permitido apenas dois hóspedes.

Descanso ao ofurô

Se a intenção é descansar entre amigos ou em um encontro mais romântico, a segunda opção mais cara encontrada no aplicativo foi o de uma casa totalmente mobiliada e com direito a ofurô, para momentos de relaxamento.

O espaço fica localizado na Chácara de Recreio Mansões do Planalto e pode abrigar até 10 hóspedes, com ar condicionado em todos os quartos e salas, além de piscina com capa para aquecimento.

O valor para a diária foi encontrado no valor de R$ 1.306. Para 10 hospedes adultos, a quantia sobe para R$ 2.699.

Estância Portela

Dando sequência e fornecendo uma sólida alternativa àqueles que não abrem mão de um maior contato com a natureza, tem-se a Estância Portela, localizada na região Norte da cidade, mas afastada do centro urbano.

Além de área para churrasco e piscina, o espaço conta com a capacidade de até nove pessoas, mas com possibilidade de acréscimos.

O valor encontrado para até nove pessoas foi de R$1.126.

Casa Campo

Também mais afastado da cidade, logo na região Oeste de Anápolis e voltado para eventos em família e amigos, destaca-se a Casa Campo, completamente mobiliada e com quatro quartos, além de 20 camas, para ninguém ficar de fora.

A área externa conta com piscina com aquecimento solar e área para churrasco.

O valor encontrado foi de R$1.126 e independe do número de hóspedes.