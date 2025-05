Conheça Júlio Cesar, adolescente de 14 anos em Anápolis que é sucesso no empreendedorismo

Em entrevista a reportagem, adolescente contou que espírito pelos negócios vem de berço

Davi Galvão - 07 de maio de 2025

Hamburgueria começou na garagem de casa. (Foto: Reprodução)

Durante a semana, a rotina do anapolino Júlio Cesar Rodrigues Lima, de 14 anos, é idêntica a de tantos outros adolescentes. Ele vai para a escola, faz as tarefas, brinca e se diverte com os amigos e a família. Porém, no final de semana, é chegada a hora em que o empreendedor mirim arregaça as mangas e parte para cuidar e tomar as rédeas da Burguer do Júlio.

Nas redes sociais, Júlio cresceu em popularidade vertiginosamente ao longo dos últimos meses e já conta com mais de 6 mil seguidores, muito por conta da tenra idade em contraste com a maturidade e empenho atrelados a rotina de cuidar de um negócio.

Apesar do adolescente estar a frente da empresa, ele conta com o apoio e incentivo dos pais, que acreditaram no potencial do filho, ainda que este suporte incondicional não tenha vindo de forma imediata.

Em entrevista ao Portal 6, a mãe de Júlio, Suzane Rodrigues da Cruz, contou que inicialmente se mostrou receosa, especialmente por também ser empreendedora e saber dos percalços que o filho teria de enfrentar.

Ainda assim, resolveu dar um toque de confiança na expectativa de ver até onde a ideia ousada iria chegar. Por ora, a aposta parece ter sido certeira.

“No começo a gente ficou com o pé atrás, afinal apesar de todo o esforço, ele ainda é muito novo. Mas a gente resolveu soltar, ver como ele iria agir por conta própria. Hoje em dia a gente reconhece o tanto que ele está se superando”, contou.

Atualmente, Júlio cursa o 9º ano no Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG) César Toledo e a mãe garantiu que o foco principal são os estudos. Tanto é que a empresa abre apenas nas sextas e finais de semana.

Do berço

O espírito empreendedor, no entanto, não surgiu do nada, mas veio do berço. Desde pequeno, Júlio passava horas acompanhando os pais na loja de celulares e acessórios da família, o que ele considera como essencial para o empenho que tem hoje.

Tanto é importante essa relação e troca familiar que a própria ideia da hamburgueria veio a partir do tio, que há tempos trabalha com churrascos/hambúrgueres, com o adolescente desde pequeno nutrindo o interesse pelo ramo.

“Uns seis meses para trás a gente começou a fazer hambúrgueres, na garagem mesmo, mas só para família. Daí, foi crescendo, amigos também vinham e uma hora, estávamos com clientes”, relembrou Júlio.

Com a demanda crescendo, o adolescente percebeu o potencial do negócio e, com o apoio dos pais, adquiriu um ponto no Jardim Progresso e reformaram a estrutura, que atualmente está em atividades às sextas-feiras e finais de semana, justamente para não atrapalhar no desempenho escolar.

Visão especial

De forma humilde e desconcertada, Júlio negou se ver como “melhor” do que outros adolescentes, deixando claro que também gosta de sair, se divertir e simplesmente aproveitar a idade.

Porém, reconheceu que possui uma visão diferenciada e olhar financeiro, muito por conta da criação que teve.

“Eu saio pro mercado, vejo algo mais em conta, não penso logo em comprar para ter, mas sim em comprar e pensar em como investir para dar um retorno”, disse.

Para ele, a independência financeira, ou o máximo que é possível se ter com 14 anos, é algo de que não abre mão e o motiva a dar sempre tudo de si.

“Poder sair com meus amigos, ir pro shopping, não precisar pedir um Pix pros meus pais, saber o valor do dinheiro e como gastar. Isso para mim realmente não tem preço”, finalizou.

Para o futuro, Júlio acredita que não deixará o lado empreendedor, mas ainda reconhece o valor do estudo e educação, esperando seguir academicamente em uma área que contribua nessa vivência.

