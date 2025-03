Empresária de Goiânia investe em ideia ousada e vira sensação com ovos por assinatura

Sócia-diretora do projeto contou ao Portal 6 como foi o começo da jornada e a história por trás do sucesso

Davi Galvão - 16 de março de 2025

Clientes recebem os ovos pré-selecionados diretamente em casa. (Foto: @ovoskamatto)

Em uma era em que o cotidiano está cada vez mais corrido e a busca pela facilidade é um atrativo para consumidores,uma goianiense com forte espírito empreendedor enxergou uma oportunidade de ouro e resolveu embarcar em uma aposta ousada: ovos por assinatura. Em menos de cinco anos, são mais de 200 clientes, fora os avulsos. Além disso, a diretora da empresa, Sindy Toguchi, ainda presta consultoria para quem quiser apostar nesse modelo de negócio.

A proposta é bem simples. Pelo site da empresa, o cliente escolhe o tipo de ovo desejado, a quantidade e a frequência que prefere receber, seja semanal, quinzenal ou mensal. Os produtos então são entregues diretamente na residência da pessoa.

Essa é a história da Ovos Kamatto, com sede em Goiânia e cuja trajetória remonta há mais de 50 anos, época na qual um serviço tão inovador ainda não estava nem perto de ser implementado.

Ao Portal 6, Sindy Toguchi, de 34 anos, relembrou o início de tudo, com o pai e os tios ladrilhando o caminho que levaria o negócio ao que é hoje.

“Naquela época meu pai começou trabalhando em feira, mas viu uma oportunidade e migrou para o mercado de ovos. Nisso, foi do zero. Não era nem Ovos Kamatto, era Goiás Ovos ainda. Ele e os irmãos conseguiram o primeiro caminhão, construíram uma granja, tudo dando muito certo”, detalhou.

A empresa foi seguindo assim por décadas, até que, há cerca de 15 anos, tiveram de fechar a granja e passaram a se dedicar exclusivamente a revenda dos produtos.

Foi apenas em 2019 que Sindy tomou a frente no negócio da família e decidiu que, para o sonho do pai voltar a ser um sucesso, seria necessário pensar fora da caixinha, ou melhor, fora da cartela.

“Nessa época, era só eu e o motorista. Mas como toda mente jovem e empreendedora, quis trazer uma inovação. Nisso, pedi conta de onde eu trabalhava e aproveitei para participar de um evento de start ups no Sebrae e foi aí que eu comecei a moldar a ideia de um serviço por assinatura”, contou.

Sindy ressaltou que, apesar de ser uma das pioneiras com o serviço em Goiás, se inspirou em outras iniciativas pelo estado, estudando como era o mercado, a faixa de preços e o esquema de entregas, buscando aprimorar ao máximo.

E assim seguiu o ano de 2019. Em um investimento pesado na estratégia da marca e com um rebranding. Com nova identidade visual do negócio, nasceu a Ovos Kamatto, com o serviço por assinatura iniciando em 2020.

“No começo, muitos problemas, pedras no caminho, até certo prejuízo, mas era importante eu me fazer conhecida. Isso sempre buscando mais cursos e formas de me profissionalizar, sistematizar as vendas. Em 2021 eu consegui realmente furar a bolha e o negócio estourou”, relembrou.

Atualmente, a empresa possui 212 clientes inscritos na modalidade por assinatura, além de também efetuar vendas avulsas. O sucesso foi tanto que Sindy se mudou para o Rio de Janeiro (RJ) e também atua como consultora, aplicando os conhecimentos que reuniu ao longo dos anos em outros estabelecimentos.

Os benefícios os serviços de uma assinatura de ovos é um questionamento recorrente feito a Sindy, em que a resposta já está na ponta da língua.

“A praticidade e comodidade não precisa nem falar, né? Mas sabe quando você vai no mercado, passa pela seção de ovos e consegue sentir o fedor de podre? Isso é porque os ovos já estão lá há semanas, às vezes mais de um mês. Daí, tem que escolher, ver certinho para não pegar nenhum estragado e ainda assim, quando chega em casa, descobre que um veio rachado, outro não estava bom. Aqui, isso não existe”, explicou.

Ela salientou que, por conta da alta rotatividade, o estoque é renovado semanalmente ou mesmo duas vezes por semana, com cada ovo sendo colocado manualmente em embalagens personalizadas e a equipe conferindo, um por um, a qualidade dos produtos. Assim, o cliente tem a garantia de que não encontrará “surpresas desagradáveis”.