Passo a passo para fazer um RG para o seu pet (é simples e fica pronto na mesma hora)

O registro é gratuito e garante mais segurança para o seu bichinho

Pedro Ribeiro - 07 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio/Subvisa/Nelson Duarte)

Você já ouviu falar em RG Pet? Essa novidade chegou para facilitar a vida dos tutores e garantir mais segurança para os animais de estimação.

Recentemente, o Governo Federal lançou um sistema oficial que permite emitir uma espécie de “carteira de identidade” para cães e gatos.

E o melhor: o documento é gratuito, feito totalmente pela internet e fica pronto na hora!

Passo a passo para fazer um RG para o seu pet (é simples e fica pronto na mesma hora)

O Governo Federal oficializou o sistema nacional para o registro oficial de cães e gatos. Esse documento, conhecido popularmente como RG Pet, tem o nome oficial de Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, ou SinPatinhas.

O objetivo é reunir informações importantes sobre os animais em um único lugar, facilitar a identificação em casos de perda e aproximar os tutores de ações públicas de cuidado animal.

Cada animal registrado recebe um número exclusivo que o acompanhará por toda a vida. Além disso, o cadastro é gratuito e pode ser feito por qualquer tutor com acesso à internet, incluindo ONGs, empresas e até cuidadores de animais comunitários — aqueles pets que são cuidados por moradores de uma mesma rua, prédio ou comércio.

Vantagens de ter um RG Pet

Ter o RG Pet traz muitas vantagens tanto para o tutor quanto para o animal. Veja algumas delas:

Em caso de desaparecimento, fica mais fácil encontrar o pet;

O QR Code que acompanha o documento permite que qualquer pessoa leia os dados e entre em contato com o tutor;

É possível receber alertas sobre campanhas de vacinação, castração e outros cuidados na sua região;

O histórico de vacinas e doenças do animal fica disponível em um só lugar.

Além disso, a identificação contribui para a responsabilidade e segurança dos animais, o que é essencial em situações como viagens, mudanças ou adoções.

Passo a passo do RG Pet

Agora que você já entendeu a importância desse documento, veja como é fácil fazer o RG Pet do seu bichinho:

1. Acesse o sistema oficial

O primeiro passo é entrar no site do Ministério do Meio Ambiente e procurar pelo sistema SinPatinhas. Para acessar, é necessário fazer login com sua conta do gov.br — a mesma usada para acessar serviços como carteira digital e impostos.

2. Atualize seus dados pessoais

Depois de entrar no sistema, você precisa conferir e, se necessário, completar seus dados de cadastro: nome completo, endereço, telefone e outros.

3. Cadastre as informações do seu pet

Na próxima etapa, você vai preencher os dados do seu animal de estimação. O sistema vai pedir:

Nome do pet;

Data de nascimento;

Cor da pelagem;

Espécie (cão ou gato);

Sexo;

Local de nascimento;

Indicação se o animal é castrado;

Número de microchip, se tiver.

Também é possível incluir uma foto 3×4 do pet — uma imagem nítida, que mostre bem o rostinho do bichinho, é o ideal.

4. Finalize o cadastro

Após preencher tudo, o sistema vai gerar automaticamente o número de registro único do seu RG Pet. Esse número é fixo e será sempre o mesmo, mesmo que o pet mude de tutor no futuro.

5. Baixe e imprima o documento

Com tudo pronto, o próprio sistema disponibiliza um arquivo em PDF com o RG Pet completo. Você pode imprimir, plastificar e até fazer uma tag com o QR Code para prender na coleira. Assim, se o pet se perder, qualquer pessoa com um celular poderá escanear o código e encontrar suas informações de contato.

Dá para cadastrar mais de um animal?

Sim! Você pode registrar quantos animais quiser usando a mesma conta no sistema. Cada um receberá seu próprio número de identificação.

Se o pet for adotado, é possível transferir o registro para o novo tutor — basta que os dois (o antigo e o novo responsável) concordem com a mudança.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!