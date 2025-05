5 dicas poderosas que vão salvar as suas roupas

Com ingredientes caseiros como sal, vinagre, detergente e pasta de dente, você irá salvar as suas roupas

Ruan Monyel - 08 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Cantinho de Casa)

Manter as suas roupas em bom estado pode parecer difícil, especialmente quando surgem manchas, desbotamento ou problemas com cores.

A boa notícia é que existem truques simples e eficazes para salvar suas roupas e deixá-las como novas, sem grandes esforços ou produtos caros.

Com ingredientes caseiros como sal, vinagre, detergente e pasta de dente, você pode remover manchas, restaurar cores e evitar que as peças desbotem.

Quem nunca acabou jogando uma peça de roupa fora por não saber como recuperá-la, não é mesmo? Pois saiba que é fácil salvar as suas roupas, graças a alguns truques caseiros.

Se aquela camisa favorita ficou com uma mancha de óleo, não se preocupe, afinal, basta misturar sal e detergente diretamente na mancha por 10 minutos.

O sal ajuda a absorver o óleo enquanto o detergente dissolve a gordura, removendo a mancha com facilidade e precisar de horas esfregando.

Agora, caso suas roupas brancas estejam amareladas, em uma bacia com água, adicione 1 colher de chá de pasta de dente, 1 colher de sopa de sal e 1 colher de sabão em pó.

Deixe de molho por 10 minutos, esfregue suavemente e enxágue, assim, as peças ficarão brancas novamente.

Já para as roupas que perderam a cor após várias lavagens, misture 2 colheres de sal com 6 colheres de vinagre de álcool em uma bacia com água morna e deixe de molho por 20 minutos.

Outra dica importante para evitar que uma peça colorida manche outras durante a lavagem, é adicionar uma colher de sal e duas colheres de vinagre de álcool à água da máquina de lavar.

Por fim, caso alguma peça tenha sido tingida por acidente, você pode salvá-la com uma mistura de pasta de dente, sal e detergente.

Aplique sobre a área afetada e deixe agir por 30 minutos, e então, lave com água morna e sabão, recuperando assim a cor original da peça.

Seguindo essas dicas simples e eficazes, suas roupas vão ficar sempre impecáveis, com cores vivas e livres de manchas.

