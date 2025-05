Robert Francis Prevost: quem é o novo Papa Leão XIV

Ele é o primeiro pontífice vindo de um país de maioria protestante

Karina Ribeiro - 08 de maio de 2025

Novo Papa Leão XIV faz primeira aparição pública. (Foto: Reprodução/Globonews)

Nascido em Chicago, Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi promovido a cardeal pelo próprio Papa Francisco. A indicação – no segundo dia do conclave e na quarta votação – aponta que a escolha do nome dará continuidade ao papado anterior.

“Queremos ser uma igreja que avança, que sempre busca a paz, a caridade e que busca sempre estar próxima principalmente daqueles que sofrem”, disse o papa Leão XIV durante a primeira aparição da sacada da Basílica de São Pedro.

Francis é o primeiro papa norte-americano da igreja. Ele também faz história ao ocupar o lugar vindo de um país de maioria protestante. No entanto, a base da trajetória religiosa é na América Latina – sobretudo, no Peru.

Histórico

Ele é formado em teologia pela a União Teológica Católica de Chicago. Aos 27 anos, foi estudar direito canônico em Roma, na Universidade de São Tomás de Aquino.

Se tornou padre em 1982 e iniciou, dois anos depois, a trajetória missionária no Peru, em Piura e Trujillo. Por lá, ele permaneceu por 10 anos.