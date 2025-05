É anunciado o novo papa na Basílica de São Pedro

Escolha saiu após a quarta votação no segundo dia do Conclave

Karina Ribeiro - 08 de maio de 2025

Cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, primeiro Papa americano (Foto: Divulgação/Vatican Media)

Um pouco mais de 1h após a fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina, foi anunciado o nome do novo papa pela Igreja Católica.

Robert Francis Prevost será o 267° pontífice e sucessor do Papa Francisco. O cardeal norte-americano, que será chamado de Leão XIV, irá aparecer na varanda da Basílica de São Pedro enquanto milhares de fieis festejam a aparição.

A escolha saiu após a quarta votação, no segundo dia do Conclave. Foram necessários, pelo menos, 89 votos dos 133 cardeais presentes no rito milenar.

Mais informações a qualquer momento.