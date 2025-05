6 receitas fáceis e deliciosas para quem não sabe cozinhar surpreender no Dia das Mães

Tá em dúvida ou sem ideia do que preparar nesse dia tão especial? Separamos algumas dicas pra você

Magno Oliver - 09 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Isamara Amâncio)

Dia das mães está aí e você está sem ideia do que preparar nesse dia tão especial?

Confira algumas receitas fáceis e deliciosas para quem não sabe cozinhar e quer preparar algo gostoso no Dia das Mães.

6 receitas fáceis e deliciosas para quem não sabe cozinhar surpreender no Dia das Mães

1. Omelete vegetariana de forno

– 8 ovos;

– 3 e 1/2 colheres (sopa) de farinha de trigo;

– Meia cenoura ralada;

– 1/2 abobrinha italiana ralada;

– Xícara (chá) de brócolis cozido e picado;

– Tomate sem sementes picado;

– 2 colheres (sopa) de requeijão cremoso;

– Colher (café) de fermento em pó;

– Sal a gosto;

– Margarina para untar.

Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque os ovos e a farinha e bata com um batedor de arame ou garfo até ficar homogêneo e aerado.

Em seguida, adicione a cenoura, a abobrinha, o brócolis, o tomate, o requeijão, o fermento, sal e misture.

Por fim, despeje em um refratário médio untado e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar.

2.Ratatouille

– 3 colheres (sopa) de azeite;

– 2 dentes de alho;

– Cebola picada;

– Cenoura picada;

– Pimentão vermelho em tiras finas;

– Colher (chá) de orégano;

– 1 Colher (chá) de tomilho;

– 1 folha de louro;

– Uma pitada de açúcar;

– Colher (sopa) de tempero em pó para legumes;

– 2 abobrinhas italianas cortadas em meia-lua;

– 4 tomates maduros sem pele e sem sementes;

– 2 xícaras (chá) de água;

– Salsa para decoração.

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça o azeite, o alho, a cebola, a cenoura, o pimentão, o orégano, o tomilho, o louro, o açúcar e o tempero.

Refogue em fogo alto por 3 minutos e adicione a abobrinha, a berinjela, o tomate, a água e cozinhe em fogo médio, por 10 minutos ou até que os legumes estejam macios e o tomate desmanche. Por fim, desligue o fogo, tempere com sal e sirva quente.

3. Salada de macarrão com iogurte

Ingredientes:

– 1 pacote de macarrão gravatinha cozido (500g);

– 300g de peito de peru e queijo minas em cubos;

– Três tomates sem sementes em cubos;

– 2 potes de iogurte natural desnatado (320g);

– Xícara (chá) de hortelã picada;

– 6 colheres (sopa) de azeite;

– Sal a gosto;

– Folhas de hortelã para decorar.

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture todos os ingredientes, cubra e leve à geladeira por 1 hora. Por fim, retire, coloque em uma travessa e decore com folhas de hortelã.

4. Arroz nordestino

Ingredientes:

– 4 xícaras e meia de arroz cozido;

– 2 colheres (sopa) de óleo;

– 1/2 cebola picada;

– 400g de carne-seca escaldada e desfiada;

– 2 xícaras (chá) de abóbora moranga cozida e picada;

– 250g de queijo muçarela fatiado;

– Sal a gosto.

Modo de preparo:

Pegue um recipiente e misture o arroz, 1 colher do óleo, cebola, carne e a abóbora. Despeje o conteúdo misturado em um refratário pequeno de 29cm x 17cm untado com o óleo restante.

Por fim, coloque as fatias de muçarela por cima e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos.

5. Frango xadrez à brasileira

Ingredientes:

– Colher (sopa) de tempero tipo Fondor®;

– Meio kg de peito de frango em cubos;

– 2 colheres (sopa) de óleo;

– Pimentão verde e vermelho em cubos;

– 2 cebolas picadas;

– Cenoura em fatias finas;

– Lata de milho verde escorrido;

– 3 colheres (sopa) de molho de soja (shoyu);

– Três colheres (sopa) de ketchup;

– 2 colheres (chá) de maisena;

– Xícara (chá) de água;

– Meia xícara (chá) de amendoim torrado sem pele.

Modo de preparo:

Tempere o frango e, em uma panela, aqueça o óleo em fogo alto e coloque ele pra fritar até dourar. Em seguida, adicione os pimentões, a cebola, a cenoura, o milho, o shoyu, o ketchup e misture.

Tampe e cozinhe em fogo médio até levantar fervura, dissolva a maisena na água, incorpore ao refogado e misture até engrossar. Por fim, retire do fogo, acrescente o amendoim e é só esperar esfriar para servir.

6. Almôndegas na Air Fryer

Ingredientes:

– 400 g de carne moída;

– Dente de alho amassado;

– 1/4 de uma cebola picada;

– 2 colheres de sopa de cheiro verde;

– 1 colher de chá de colorau ou páprica;

– Meio pacote de caldo de carne em pó (opcional);

– Sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo:

Pegue uma vasilha, misture todos os ingredientes e amasse tudo bem com as mãos, de modo que fique uma mistura uniforme. Molde bem, faça bolinhas e coloque direto na cesta da Air Fryer programada para 15 minutos à 200ºC.

Quando chegar na metade do tempo, chacoalhe a cesta da Air Fryer para que as almôndegas fiquem igualmente douradas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!