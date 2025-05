O que já se sabe sobre desaparecimento de jovem em Goiânia após fazer corrida de moto

Marido da vítima contou que esposa havia ido ao trabalho mas, ao ligar lá, foi informado que ela não havia aparecido

Davi Galvão - 09 de maio de 2025

Gisele, que atua como diarista, está desaparecida desde a manhã desta terça-feira (06). (Foto: Redes Sociais)

A diarista Gisele Heloisa Alves Silva, de 29 anos, segue desaparecida já há mais de dois dias, desde quando pediu uma corrida por aplicativo e não foi mais vista, desde a manhã de terça-feira (06), em Goianira.

O marido de Gisele contou que, no dia do desaparecimento, a esposa havia saído para trabalhar em Goiânia, mas no meio do trajeto, ela lhe enviou um vídeo mostrando que o carro tinha parado de funcionar por falta de combustível. No registro, ela mostra onde estava deixando o automóvel e a chave.

Por conta disso, ela chamou uma corrida por aplicativo para não se atrasar no trabalho. Porém, como não deu notícias, ele entrou em contato com os patrões da companheira, que lhe informaram que a diarista não havia aparecido para trabalhar.

O caso vem sendo investigado pela delegacia de Goianira, que tenta identificar o mototaxista que transportou Gisele. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas na tentativa de rastrear os últimos passos da diarista.

Vale destacar que o aplicativo 99 POP, pelo qual a jovem solicitou a corrida, confirmou que o trajeto foi concluído normalmente, em nota enviada à imprensa.

Até o momento, porém, a Polícia Civil (PC) não divulgou maiores detalhes das investigações, com o intuito de não interferir no trabalho dos agentes.

Quaisquer informações sobre o paradeiro de Gisele podem ser comunicadas às autoridades, através do telefone 197.

