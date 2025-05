Saiba onde se vacinar contra gripe em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis neste sábado (10)

Cidades terão horário de funcionamento em diversas unidades alterado ao longo do dia

Davi Galvão - 09 de maio de 2025

Vacina contra a gripe sendo aplicada (Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil)

Este sábado (10), marca o dia D da vacinação contra a gripe em diversas cidades pelo Brasil. Em Goiânia, Aparecida e Anápolis, já foi divulgado o cronograma e unidades de saúde que estarão em atividade ao longo da data.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal da população e reforçar a proteção contra o vírus, especialmente com a chegada do período de maior circulação da doença.

A vacinação é voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, dentre eles: idosos (60+), gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, da educação, caminhoneiros, forças de segurança, população em situação de rua, indígenas e população privada de liberdade.

Para receber as doses, é preciso levar documento de identificação pessoal e, se possível, caderneta de vacinação.

Goiânia

Na capital, a campanha de vacinação contra a gripe será realizada em 47 unidades de saúde espalhadas por todas as regiões da cidade, das 08h às 17h.

As doses serão aplicadas nos seguintes postos: CS Cidade Jardim, CS Norte Ferroviário, CS Setor Criméia Leste, CS Vila Moraes, CSF Antônio Carlos Pires, CS Balneário Meia Ponte, CSF Conjunto Itatiaia, USF Residencial Vale dos Sonhos, USF São Judas Tadeu, CIAMS Urias Magalhães, USF Cachoeira Dourada, CS Vila Clemente, USF Caravelas, CSF Itaipú, USF Madre Germana, CIAMS Novo Horizonte, CS Parque Anhanguera, USF Real Conquista, USF Setor Andreia Cristina, USF Setor Eli Forte, CS Vila Boa, CS Vila Mauá, CS Vila União, CMV (Centro Municipal de Vacinação), UPA Jardim América, CS Parque Amazônia, CAIS Amendoeiras, USF Riviera, CAIS Chácara do Governador, USF Jardim Dom Fernando, UPA Novo Mundo, USF Parque Atheneu, USF Recanto das Minas Gerais, USF Ville France, USF Santo Hilário, CAIS Bairro Goiá, CSF Bairro São Francisco, ESF Jardim Cerrado IV, ESF Jardim Cerrado VI, CSF Parque dos Buritis, ESF Goiânia Viva, CSF Boa Vista, CAIS Cândida de Morais, CAIS Finsocial, CSF São Carlos, USF Alto do Vale e USF Vila Mutirão.

Aparecida de Goiânia

Em Aparecida de Goiânia, além do atendimento nas unidades fixas e do Dia D, a Secretaria Municipal de Saúde também vem realizandoações itinerantes de vacinação, voltadas para pessoas acamadas, com dificuldade de locomoção, e em locais estratégicos como abrigos de idosos, empresas, hospitais, clínicas de hemodiálise, CMEIs e centros especializados.

A vacinação móvel também está sendo realizada no AMAG e no Centro de Especialidades, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 16h, com foco na imunização de adultos.

No dia D, os atendimentos serão realizados das 8h às 17h, com exceção do drive-thru da Cidade Administrativa, que funcionará das 8h às 16h e oferecerá exclusivamente a vacina contra a gripe.

Os atendimentos acontecerão na Central de Imunização (que conta com parquinho infantil), no DRIVE Cidade Administrativa e nas seguintes unidades básicas de saúde: UBS Andrade Reis, UBS Alto Paraíso, UBS Buriti Sereno, UBS Bandeirantes, UBS Bairro Cardoso, UBS Jardim Bela Vista, UBS Caraíbas, UBS Cruzeiro do Sul, UBS Cândido de Queiroz, UBS Delfiore, UBS Madre Germana, UBS Parque Trindade, UBS Pontal Sul II, UBS Papillon Park, UBS Jardim Riviera e UBS Santa Luzia.

Anápolis

Em Anápolis, as atividades do Dia D contarão com atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 08h às 16h.

A mobilização, organizada pela gerência de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, também contará com o apoio do Centro Universitário FAMA, Unievangélica, Faculdade Anhanguera e do Grupo de Empreendedoras Mistura Feminina.

O imunizante também estará disponível nos distritos de Interlândia, Souzânia, Joanápolis, Branápolis, São Vicente e Goialândia.

