É grave o estado do motorista que foi ejetado do carro em capotamento na BR-060

Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local, o encaminhando para o hospital logo depois

Davi Galvão - 10 de maio de 2025

Veículo sofreu diversas avarias após o capotamento. (Foto: Divulgação)

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste sábado (10), após um gravíssimo acidente nas proximidades do município de Abadia, Região Metropolitana de Goiânia.

A vítima, um homem que não teve a idade divulgada, conduzia um Celta pela rodovia quando perdeu o controle do veículo e capotou, sendo ejetado para fora do automóvel.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou os primeiros socorros na vítima, que apresentava Traumatismo Crânio-Encefálico grave e precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não são conhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades.

Imagens registradas no local mostram a gravidade do capotamento, com o automóvel apresentando avarias de grande porte.

