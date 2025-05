Em momento de lazer, homem se afoga em rio e é encontrado morto dois dias depois pelos Bombeiros

Situação aconteceu na zona rural de Orizona neste sábado (10), dois dias depois dele se afogar no mesmo curso d’água

Paulo Roberto Belém - 10 de maio de 2025

Bombeiros localizaram o corpo neste sábado (Foto: Reprodução)

O corpo de um homem, de 31 anos, foi encontrado neste sábado (10) no Rio Corumbá, na zona rural de Orizona, dois dias após ele se afogar no mesmo curso d’água, localizado dentro de uma fazenda da região.

Quem fez o resgate da vítima foram os militares especializados do Corpo de Bombeiros. Eles iniciaram as buscas tendo a informação de que a vítima teria sido levada pela correnteza quando estava em um momento de lazer.

O homem, que seria de Santo Antônio do Descoberto, do Entorno do DF, estaria no local com amigos, que informaram que ele foi levado pelas águas no final da tarde da última quinta-feira (08).

Os militares só foram acionados na sexta-feira (09), quando iniciaram as buscas. Eles tiveram êxito um dia depois, localizando a vítima boiando a 800 metros do ponto em que teria sido visto pela última vez.

Quando já estava na superfície, a corporação acionou o Instituto Médico Legal (IML) de Caldas Novas, que responde pela região, para recolher o corpo.

