Hidratante natural simples e acessível para “apagar” as rugas e rejuvenescer a pele

Truque é baseada em experiências compartilhadas por usuárias e portais especializados

Anna Júlia Steckelberg - 10 de maio de 2025

(Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Se olhar no espelho e encontrar linhas finas te causa mais estresse do que reunião de segunda-feira, respira fundo: talvez a solução esteja mais perto (e barata) do que você imagina — na sua geladeira, inclusive.

A verdade é que, para muita gente, as rugas são mais do que um sinal da idade: são um lembrete visível do tempo passando, e nem todo mundo encara isso com naturalidade.

Não à toa, os procedimentos estéticos disparam em busca do tal “efeito porcelana”. Mas… e se existisse um truque caseiro, econômico e natural para dar um “up” na pele?

Pois bem, segundo apuração do portal Dicasonline, existe sim: um hidratante natural queridinho de quem busca pele firme sem gastar os tubos. E o segredo da receita? Clara de ovo!

Sim, aquele ingrediente comum na cozinha é considerado um aliado poderoso quando o assunto é firmeza e elasticidade da pele.

Rica em proteínas, a clara de ovo é usada há gerações em máscaras faciais caseiras — especialmente entre mulheres com mais de 55 anos, que apostam em cuidados simples e eficazes.

Em um potinho, bata uma clara de ovo até formar uma espuma leve;

Misture com um pouco do seu creme facial preferido, de acordo com seu tipo de pele;

Aplique no rosto antes de dormir e deixe agir por 20 minutos;

Enxágue com água e sabonete neutro.

Importante: essa é uma receita baseada em experiências compartilhadas por usuárias e portais especializados, não substitui orientação dermatológica e não possui comprovação científica. Antes de usar, faça um teste alérgico.

Um bônus: menos estresse, menos rugas!

Sabia que a preocupação constante também pode causar rugas? Isso porque o estresse libera cortisol, que prejudica o colágeno da pele. Além disso, franzir a testa vira um vício muscular — e aí, adeus pele lisinha.

Por isso, além da receitinha da clara de ovo, vale praticar o combo: boa alimentação, hidratação, autocuidado e, claro, uns minutinhos de paz mental por dia. Sua pele agradece — e seu espelho também!

