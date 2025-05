Motorista de aplicativo se irrita com passageiro folgado e toma atitude extrema: “no meu carro quem manda sou eu”

"Eu vou cancelar a viagem, então. Não vou seguir com você, não tem porque tanto estresse", explicou ela no vídeo

10 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @Karolbomfim)

Trabalhar como motorista de aplicativo é ter a certeza de que você precisa de preparo para lidar com todo tipo de trajeto e passageiros. É preciso ter jogo de cintura para saber lidar com pessoas.

Assim, a vida de motorista de aplicativo não é nada fácil. Eles trabalham e recebem avaliação pelo atendimento, trajeto e condições do carro.

E uma viagem que uma motorista atendeu de um passageiro deu o que falar depois que ele rompeu todos os limites dos bons modos e ela soltou o verbo.

A história repercutiu tanto que a condutora postou o ocorrido em sua página no Instagram, @karolbonfim. Os seguidores comentaram bastante e o caso viralizou.

Na gravação, Karoline narra toda a situação de descaso, humilhação e, principalmente, falta de educação por parte do passageiro.

No início do vídeo, ela mostra que o passageiro já começou querendo ir no banco da frente. Com muita educação e simpatia, ela pede para que ele se dirija ao banco de trás.

Em seguida, ele leva a paciência dela ao limite entrando no carro sujo de areia da praia, com garrafa de bebida e o som da caixinha com volume bem alto.

Mesmo dentro do veículo, ele não reduz o volume e ela se incomoda com o barulho alto. Daí então Karoline pede para que ele diminua e a confusão começa.

O passageiro, de nome Welinton, questiona por que ela quer que ele abaixe o som dele. Ele fala para ela desligar o som do carro e então a ira da motorista desperta.

Imediatamente ela fala que vai cancelar a corrida, ele pede para seguir viagem, pois não é da região, falando ainda que é jogador profissional e fatura muito dinheiro.

Ele retruca dizendo que o pessoal da região é sem educação e não ganha dinheiro. Ela responde dizendo que fatura R$7 mil com Uber e ele devolve dizendo que ganha R$ 30 mil.

Ela insiste que vai finalizar a corrida e fala para ele, então, comprar um carro para ele com o dinheiro que diz receber.

Confira a postagem na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Bomfim (@karolbomfim)

