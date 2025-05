Os 6 memes mais engraçados dos anos 2000

Há 20 anos atrás, o mundo experimentava uma época em que a internet estava se consolidando como espaço de expressão popular e qualquer vídeo engraçado ou frase marcante passou a viralizar

Gabriella Licia - 10 de maio de 2025

À direita, está a Geisy Arruda, com o icônico vestido rosa. À esquerda, está o clássico troll face, utilizado para falar que algo era engraçado e acompanhado do termo ‘LOL’. (Foto: Ilustração)

Os anos 2000 marcaram o nascimento da cultura de memes no Brasil — ainda sem esse nome, mas já com muita criatividade e humor espontâneo.

Foi uma época em que a internet estava se consolidando como espaço de expressão popular, e qualquer vídeo engraçado ou frase marcante podia viralizar em minutos por e-mails, fóruns e comunidades do Orkut.

Antes dos filtros do Instagram e do humor rápido do TikTok, eram vídeos caseiros, bordões de programas de TV e montagens simples que dominavam a internet. Muitos desses momentos se tornaram atemporais e continuam sendo lembrados com carinho e muitas risadas.

Prepare-se parar sentir muita nostalgia! Veja só!

Os 6 memes mais engraçados dos anos 2000:

1. Sanduíche-iche

Em 2004, a nutricionista Ruth Lemos participou de uma entrevista ao vivo na TV Globo Nordeste. Por causa de um atraso no áudio do ponto eletrônico, ela acabou gaguejando — e surgiu o icônico “sanduíche-iche”. O vídeo explodiu nas comunidades do Orkut e se tornou um dos primeiros grandes virais brasileiros.

2. Cadê seu diploma?

Durante uma edição do programa Superpop, Geisy Arruda ouviu a pergunta “Cadê seu diploma?” de uma convidada que tentava desqualificá-la. O bordão virou meme quase instantaneamente, sendo usado até hoje para ironizar discussões sobre autoridade e conhecimento.

3. Eu sou rica!

A frase dita por Renata Sorrah como Nazaré Tedesco em Senhora do Destino virou sinônimo de revolta com classe. O grito desesperado “EU SOU RICA!” passou a ilustrar memes sobre autoestima, empoderamento e surtos emocionais de forma exagerada e cômica.

Assista à cena

4. Bicha, a louca!

O bordão nasceu nas dublagens exageradas de vídeos no YouTube e depois foi eternizado em falas de personagens como Dona Hermínia, de Paulo Gustavo.

Usado para descrever reações escandalosas e momentos caóticos, virou parte do vocabulário da internet brasileira.

5. Trollface

Ícone absoluto da geração dos rage comics, o Trollface surgiu em 2008 e representa aquela típica “trollada” online — uma provocação gratuita feita só pra irritar. O rosto malicioso virou símbolo da era pré-meme e ainda circula até hoje.

6. Tapa na Pantera



Em 2006, um vídeo com a atriz Maria Alice Vergueiro interpretando uma senhora que relata, de forma bem-humorada, suas experiências com o uso de maconha, viralizou na internet.

O monólogo, conhecido como “Tapa na Pantera”, tornou-se um dos primeiros grandes memes brasileiros, sendo amplamente compartilhado e citado.

