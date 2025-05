Taylor Swift é intimada a depor em disputa judicial de Blake Lively e Justin Baldoni

Cantora é uma amiga antiga de Lively

Folhapress - 10 de maio de 2025

Taylor Swift é uma cantora mundialmente conhecida. (Foto: Reprodução)

(FOLHAPRESS) – A cantora americana Taylor Swift foi intimada a depor como testemunha na briga judicial da atriz Blake Lively e do ator e diretor Justin Baldoni, protagonistas do filme “É Assim que Acaba”. Ela foi convocada pelo advogado do ator, Bryan Freedman.

Lively, que no filme interpreta uma mulher que sofre violência doméstica, acusa o ator de ter sido abusivo no set de filmagens. Baldoni nega as alegações de assédio e entrou com uma ação de US$ 400 milhões contra a atriz, a quem acusa de difamação.

Swift é uma amiga antiga de Lively. A cantora vendeu uma música para a trilha sonora do filme, “My Tears Ricochet”, do seu álbum “Folklore”.

Um representante da artista disse à imprensa americana que a relação de Swift com a produção do longa se limita a esse licenciamento.

“Ela nunca pisou no set deste filme, não esteve envolvida em nenhuma decisão de elenco ou criativa, não compôs a trilha sonora, nunca viu uma edição ou fez qualquer comentário sobre o filme.

Taylor não tinha visto ´É Assim que Acaba’ até semanas após seu lançamento, porque estava viajando pelo mundo com a maior turnê da história”, afirmou o representante, mencionando os megashows da “The Eras Tour”.

“Dado que ela só licenciou uma música para o filme, o que outros 19 artistas também fizeram, entende-se que essa intimação só serve para usar o seu nome para atrair atenções e criar manchetes sensacionalistas”, acrescentou. Swift não se manifestou sobre o caso.

O julgamento do caso está marcado para o ano que vem. A briga será tema de um documentário, que, segundo a revista Variety, será lançado na plataforma de streaming Max.