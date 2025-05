Aparecida de Goiânia se destaca com salto industrial e investimentos

Portal 6 destaca qualidade econômica do município que completa, neste domingo (11), mais um ano de fundação

Paulo Roberto Belém - 11 de maio de 2025

Vista aérea de polo industrial de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Aparecida)

De cidade “dormitório” a um município que tem pujança, industrialmente falando. Assim se tornou Aparecida de Goiânia, que faz aniversário neste domingo (11), completando 103 anos de fundação.

Os quase 200% de elevação no Produto Interno Bruto (PIB) aparecidense já explica o crescimento que Aparecida teve nos últimos 15 anos, mas são justamente as indústrias que chegaram à cidade que impulsionaram esse grande salto.

Por trás disso tudo, está o movimento que as autoridades públicas e civis fizeram para atrair empresas, com uma política de abertura de distritos industriais privados, que ofereceram e ainda ofertam condições tributárias especiais.

Atraída

Nesse contexto, uma multinacional, que chegou em solo aparecidense em 2023, a DHL Supply Chain Logística, é só um dos exemplos que beneficiaram a cidade, porque lá instalada, promove a elevação do PIB local, principal índice aferido para se constatar a industrialização de um local.

À época, o vice-presidente de Saúde da empresa, Marcos Cerqueira, confirmou que a chegada no município foi despertada pela de incentivos a investimentos locais, que fizeram ser construída o centro de distribuição com 12 mil metros quadrados.

“Com a demanda do mercado de saúde sentimos a necessidade de expandir e modernizar nossas instalações no Estado”, explicou Cerqueira em uma reportagem do Portal 6.

Sem medo de avançar

A aniversariante Aparecida continua com a ideia de atrair mais empresas e indústrias. Em janeiro passado, com a implementação da infraestrutura do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), foi injetada com R$ 40 milhões para que as obras avançassem.

Uma das três etapas do empreendimento deve ser concluída ainda em 2025, sendo esperado que as primeiras indústrias sejam instaladas no local em 2026, quando o projeto deve entrar em sua última fase.

Programa de fomento

Recentemente, as esferas públicas municipal e estadual se uniram ao setor classista aparecidense para desenvolver um programa de fomento à continuidade da industrialização do município, o programa CodeGo+Daiag.

Assim, Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CodeGo) e Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag) passaram a conversar pelo setor, representando uma união de esforços.

Política que tem dado certo

Reunindo esse histórico, é possível atribuir todo esse desenvolvimento industrial vivido por Aparecida de Goiânia ao método de oferta dos incentivos fiscais. Mas esse benefício que faz com que as empresas gastem menos para trabalhar, não é isolado.

Claro, a localização geográfica também ajuda e muito, mas quando vinda de um local que se estruturou para tal. É isso que Aparecida de Goiânia quer continuar desenvolvendo no seu 103º aniversário, no qual tem expectativa de crescer, ainda mais.

