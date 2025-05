Circuito de câmeras flagra assassinato brutal de jovem de 19 anos em Goiânia

Vítima ainda tentou escapar, mas foi atingida por diversas facadas

Natália Sezil - 12 de maio de 2025

Câmeras registraram momento grave. (Foto: Reprodução)

Um circuito de câmeras de segurança registrou imagens fortes ao flagrar o momento em que uma jovem, de 19 anos, foi brutalmente assassinada enquanto trabalhava, na tarde desta segunda-feira (12).

O caso aconteceu em um empório de bebidas na Vila Redenção, região Sul de Goiânia. No momento do crime, a vítima atendia aos clientes no caixa do estabelecimento.

Pelas imagens, é possível ver quando um dos consumidores está conversando com a jovem, se exalta, retira um facão da cintura e vai até o outro lado do caixa.

Diante da aproximação, ela tenta fugir, subindo no balcão, mas o suspeito a alcança e começa a esfaqueá-la.

Uma câmera posicionada em cima do local onde a jovem trabalhava mostra a gravidade da agressão: o homem a ataca diversas vezes com a faca, na região do abdômen.

Em seguida, a vítima cai na calçada, já sangrando. Ela fica sentada no chão, enquanto o suspeito foge do estabelecimento.

Diante dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros-socorros. Entretanto, a jovem não resistiu.

Agora, a Polícia Civil (PC) deve investigar o caso, para apurar quem é o suspeito, ficando responsável pelas medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!